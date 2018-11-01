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BADX - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1698
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- Опубликован:
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Автор идеи - Andrey Kornishkin
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник держит в рынке не более одной позиции - поэтому может применяться и на неттинг- и на хэдж-счетах. Работает только в момент рождения нового бара. Ориентируется на индикаторы iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iBands (Bollinger Bands, BB). При проскальзывании пытается снова отправить торговый приказ на этом-же баре.
Тест без оптимизации, со стандартными параметрами на EURUSD,M30:
Pendulum
Маятник. Постоянное открытие позиций.Consensus_of_Five
Индикатор Consensus of Five
Breakeven v3
Перевод позиций в безубытокParabolic SAR EA
Торговля по индикатору iSAR (Parabolic SAR).