CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

BADX - эксперт для MetaTrader 5

Supp | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1698
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Andrey Kornishkin

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник держит в рынке не более одной позиции - поэтому может применяться и на неттинг- и на хэдж-счетах. Работает только в момент рождения нового бара. Ориентируется на индикаторы iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iBands (Bollinger Bands, BB). При проскальзывании пытается снова отправить торговый приказ на этом-же баре.

Тест без оптимизации, со стандартными параметрами на EURUSD,M30:


Pendulum Pendulum

Маятник. Постоянное открытие позиций.

Consensus_of_Five Consensus_of_Five

Индикатор Consensus of Five

Breakeven v3 Breakeven v3

Перевод позиций в безубыток

Parabolic SAR EA Parabolic SAR EA

Торговля по индикатору iSAR (Parabolic SAR).