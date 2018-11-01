Автор идеи - Andrey Kornishkin

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник держит в рынке не более одной позиции - поэтому может применяться и на неттинг- и на хэдж-счетах. Работает только в момент рождения нового бара. Ориентируется на индикаторы iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iBands (Bollinger Bands, BB). При проскальзывании пытается снова отправить торговый приказ на этом-же баре.

Тест без оптимизации, со стандартными параметрами на EURUSD,M30:



