Информационно-сигнальный индикатор Consensus of Five. Основан на показаниях пяти индикаторов: ADX, DMI, CCI, MACD и Stochastic.

Направления индикаторов DMI, CCI, MACD и Stochastic (или только выбранных из них) должны совпадать для генерации сигнала направления, а значение индикатора ADX используется как фильтр тренда (есть или нету), и действует одновременно на все четыре индикатора DMI, CCI, MACD и Stochastic (или только выбранных из них): если индикаторы показывают направление, а ADX находится в нетрендовой зоне, то сигналы направления не генерируются.



Имеет двадцать один настраиваемый параметр:

Use ADX as trend filter - использовать ADX как фильтр тренда (Yes/No)

- использовать ADX как фильтр тренда (Yes/No) Use DMI - использовать DMI (Yes/No)

- использовать DMI (Yes/No) Use CCI - использовать CCI (Yes/No)

- использовать CCI (Yes/No) Use MACD - использовать MACD (Yes/No)

- использовать MACD (Yes/No) Use Stochastic - использовать Stochastic (Yes/No)

- использовать Stochastic (Yes/No) ADX period - период расчёта ADX

- период расчёта ADX ADX entry level - уровень входа в позицию ADX

- уровень входа в позицию ADX ADX exit level - уровень выхода из позиции ADX

- уровень выхода из позиции ADX DMI period - период расчёта DMI

- период расчёта DMI CCI period - период расчёта CCI

- период расчёта CCI CCI Buy level - уровень входа в Buy-позицию CCI

- уровень входа в Buy-позицию CCI CCI Sell level - уровень входа в Sell-позицию CCI

- уровень входа в Sell-позицию CCI MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD



- период расчёта быстрой EMA MACD MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD



- период расчёта медленной EMA MACD MACD Buy level - уровень входа в Buy-позицию MACD

- уровень входа в Buy-позицию MACD MACD Sell level - уровень входа в Sell-позицию MACD

- уровень входа в Sell-позицию MACD Stochastic %K period - период расчёта линии K Stochastic

- период расчёта линии K Stochastic Stochastic %D period - период расчёта линии D Stochastic

- период расчёта линии D Stochastic Stochastic slowing - период замедления Stochastic

- период замедления Stochastic Stochastic overbought - уровень перекупленности Stochastic

- уровень перекупленности Stochastic Stochastic oversold - уровень перепроданности Stochastic