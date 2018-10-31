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Consensus_of_Five - индикатор для MetaTrader 5
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Информационно-сигнальный индикатор Consensus of Five. Основан на показаниях пяти индикаторов: ADX, DMI, CCI, MACD и Stochastic.
Направления индикаторов DMI, CCI, MACD и Stochastic (или только выбранных из них) должны совпадать для генерации сигнала направления, а значение индикатора ADX используется как фильтр тренда (есть или нету), и действует одновременно на все четыре индикатора DMI, CCI, MACD и Stochastic (или только выбранных из них): если индикаторы показывают направление, а ADX находится в нетрендовой зоне, то сигналы направления не генерируются.
Имеет двадцать один настраиваемый параметр:
- Use ADX as trend filter - использовать ADX как фильтр тренда (Yes/No)
- Use DMI - использовать DMI (Yes/No)
- Use CCI - использовать CCI (Yes/No)
- Use MACD - использовать MACD (Yes/No)
- Use Stochastic - использовать Stochastic (Yes/No)
- ADX period - период расчёта ADX
- ADX entry level - уровень входа в позицию ADX
- ADX exit level - уровень выхода из позиции ADX
- DMI period - период расчёта DMI
- CCI period - период расчёта CCI
- CCI Buy level - уровень входа в Buy-позицию CCI
- CCI Sell level - уровень входа в Sell-позицию CCI
- MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
- MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
- MACD Buy level - уровень входа в Buy-позицию MACD
- MACD Sell level - уровень входа в Sell-позицию MACD
- Stochastic %K period - период расчёта линии K Stochastic
- Stochastic %D period - период расчёта линии D Stochastic
- Stochastic slowing - период замедления Stochastic
- Stochastic overbought - уровень перекупленности Stochastic
- Stochastic oversold - уровень перепроданности Stochastic
Период расчёта сигнальной линия MACD равен 1, значение цен расчёта (Price field) Stochastic равно Low/High
Рис.1. Все индикаторы + фильтр по ADX
Рис.2. Все индикаторы без фильтра по ADX
Рис.3. CCI + MACD + Stochastic без фильтра по ADX
Рис.4. MACD + Stochastic без фильтра по ADX
Рис.5. DMI с фильтром по ADX
Рис.6. DMI без фильтра по ADX
Рис.7. CCI без фильтра по ADX
Рис.8. MACD без фильтра по ADX
Рис.9. Stochactic без фильтра по ADX
Рис.10. Stochactic без фильтра по ADX + Stochastic oscillator
Индикатор Total PowerWAVE_PM
Краткое описание