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Индикаторы

Consensus_of_Five - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Информационно-сигнальный индикатор Consensus of Five. Основан на показаниях пяти индикаторов: ADX, DMI, CCI, MACD и Stochastic.

Направления индикаторов DMI, CCI, MACD и Stochastic (или только выбранных из них) должны совпадать для генерации сигнала направления, а значение индикатора ADX используется как фильтр тренда (есть или нету), и действует одновременно на все четыре индикатора DMI, CCI, MACD и Stochastic (или только выбранных из них): если индикаторы показывают направление, а ADX находится в нетрендовой зоне, то сигналы направления не генерируются.

Имеет двадцать один настраиваемый параметр:

  • Use ADX as trend filter - использовать ADX как фильтр тренда (Yes/No)
  • Use DMI - использовать DMI (Yes/No)
  • Use CCI - использовать CCI (Yes/No)
  • Use MACD - использовать MACD (Yes/No)
  • Use Stochastic - использовать Stochastic (Yes/No)
  • ADX period - период расчёта ADX
  • ADX entry level - уровень входа в позицию ADX
  • ADX exit level - уровень выхода из позиции ADX
  • DMI period - период расчёта DMI
  • CCI period - период расчёта CCI
  • CCI Buy level - уровень входа в Buy-позицию CCI
  • CCI Sell level - уровень входа в Sell-позицию CCI
  • MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
  • MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
  • MACD Buy level - уровень входа в Buy-позицию MACD
  • MACD Sell level - уровень входа в Sell-позицию MACD
  • Stochastic %K period - период расчёта линии K Stochastic
  • Stochastic %D period - период расчёта линии D Stochastic
  • Stochastic slowing - период замедления Stochastic
  • Stochastic overbought - уровень перекупленности Stochastic
  • Stochastic oversold - уровень перепроданности Stochastic

Период расчёта сигнальной линия MACD равен 1, значение цен расчёта (Price field) Stochastic равно Low/High

Рис.1. Все индикаторы + фильтр по ADX


Рис.2. Все индикаторы без фильтра по ADX


Рис.3. CCI + MACD + Stochastic без фильтра по ADX


Рис.4. MACD + Stochastic без фильтра по ADX


Рис.5. DMI с фильтром по ADX


Рис.6. DMI без фильтра по ADX


Рис.7. CCI без фильтра по ADX


Рис.8. MACD без фильтра по ADX


Рис.9. Stochactic без фильтра по ADX



Рис.10. Stochactic без фильтра по ADX + Stochastic oscillator


Total_Power Total_Power

Индикатор Total Power

WAVE_PM WAVE_PM

Краткое описание

Pendulum Pendulum

Маятник. Постоянное открытие позиций.

BADX BADX

Используются индикаторы iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iBands (Bollinger Bands, BB)