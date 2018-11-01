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Pendulum - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2400
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Виктор
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник по системе "Маятник". Всегда не более трёх позиций.
Consensus_of_Five
Индикатор Consensus of FiveTotal_Power
Индикатор Total Power
BADX
Используются индикаторы iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iBands (Bollinger Bands, BB)Breakeven v3
Перевод позиций в безубыток