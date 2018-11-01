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Pendulum - эксперт для MetaTrader 5

lylen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2400
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеи - Виктор

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник по системе "Маятник". Всегда не более трёх позиций.




Consensus_of_Five Consensus_of_Five

Индикатор Consensus of Five

Total_Power Total_Power

Индикатор Total Power

BADX BADX

Используются индикаторы iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iBands (Bollinger Bands, BB)

Breakeven v3 Breakeven v3

Перевод позиций в безубыток