思路来自于 - Andrey Kornishkin

mq5 代码作者 - barabashkakvn

EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。这个 EA 只在新柱出现的时候工作，这个EA交易使用了 iADX (平均方向性移动指数, ADX) 和 iBands (布林带, BB) 指标。在有滑移的时候，他会尝试在同一个柱再重新发送交易订单。

不使用优化的测试，在 EURUSD M30 上使用标准参数:



