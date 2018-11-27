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BADX - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2300
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Andrey Kornishkin
mq5 代码作者 - barabashkakvn
EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。这个 EA 只在新柱出现的时候工作，这个EA交易使用了 iADX (平均方向性移动指数, ADX) 和 iBands (布林带, BB) 指标。在有滑移的时候，他会尝试在同一个柱再重新发送交易订单。
不使用优化的测试，在 EURUSD M30 上使用标准参数:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23029
Breakeven v3
把仓位移动到盈亏平衡点Parabolic SAR EA
这个EA使用了 iSAR (抛物线 SAR) 指标。
Pendulum
Pendulum. 定期开启仓位。ColorRSI_X20_Cloud
ColorRSI_X20 指标，含有在超买/超卖区域填充背景的功能