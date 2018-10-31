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Total_Power - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2021
- Рейтинг:
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Индикатор Total Power - индикатор мощности. Отображает три линии - мощность быков, мощность медведей и общую мощность.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Power period - период расчёта мощности
- EMA period - период расчёта скользящей средней
Расчёт:
BullPower = BullCount * 100 / Power period
BearPower = BearCount * 100 / Power period
TotalPower= Abs(BearCount - BullCount) * 100 / Power period
где:
- Если HighPW > MA
BullCount = BullCount+1
- Если LowPW < MA
BearCount = BearCount+1
HighPW, LowPW - цены High и Low в диапазоне Power period
MA - EMA(Close, Period MA)
WAVE_PM
Краткое описаниеAverage_Change
Индикатор Average change
Consensus_of_Five
Индикатор Consensus of FivePendulum
Маятник. Постоянное открытие позиций.