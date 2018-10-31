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Индикаторы

Total_Power - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2021
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Total Power - индикатор мощности. Отображает три линии - мощность быков, мощность медведей и общую мощность.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Power period - период расчёта мощности
  • EMA period - период расчёта скользящей средней

Расчёт:

BullPower = BullCount * 100 / Power period
BearPower = BearCount * 100 / Power period
TotalPower= Abs(BearCount - BullCount) * 100 / Power period

где:

  • Если HighPW > MA
    BullCount = BullCount+1
  • Если LowPW < MA
    BearCount = BearCount+1

HighPW, LowPW - цены High и Low в диапазоне Power period

MA - EMA(Close, Period MA)

WAVE_PM WAVE_PM

Краткое описание

Average_Change Average_Change

Индикатор Average change

Consensus_of_Five Consensus_of_Five

Индикатор Consensus of Five

Pendulum Pendulum

Маятник. Постоянное открытие позиций.