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Pendulum - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1783
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Viktor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
基于 Pendulum 系统的 EA. 永远不超过三个仓位。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23027
BADX
这个 EA交易使用了 iADX (平均方向性移动指数, ADX) 和 iBands (布林带, BB) 指标Breakeven v3
把仓位移动到盈亏平衡点
ColorRSI_X20_Cloud
ColorRSI_X20 指标，含有在超买/超卖区域填充背景的功能ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud
XColorFisher_org_v1_X20 指标，含有对超买/超卖区域背景填充的功能