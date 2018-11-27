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EA

Pendulum - MetaTrader 5EA

lylen | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Pendulum.mq5 (35.63 KB) 预览
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思路来自于 - Viktor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

基于 Pendulum 系统的 EA. 永远不超过三个仓位。




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23027

BADX BADX

这个 EA交易使用了 iADX (平均方向性移动指数, ADX) 和 iBands (布林带, BB) 指标

Breakeven v3 Breakeven v3

把仓位移动到盈亏平衡点

ColorRSI_X20_Cloud ColorRSI_X20_Cloud

ColorRSI_X20 指标，含有在超买/超卖区域填充背景的功能

ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud

XColorFisher_org_v1_X20 指标，含有对超买/超卖区域背景填充的功能