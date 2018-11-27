ColorXFisher_org_v1_X20 指标，含有对超买/超卖区域背景填充的功能。填充的大小和位置可以在输入参数中调整.

input double HighLevelM=+ 2.30001 ; input double HighLevel=+ 1.0001 ; input double MidLevel= 0.0 ; input double LowLevel=- 1.0001 ; input double LowLevelM=- 2.3001 ;

当运行这个指标时，您可以在指标输入部分的第二个页面里只改变第一条指标线的显示风格和颜色，而其它剩余的线就也将具有同样的外观。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 XFisher_org_v1.ex5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。







图 1. ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud 指标