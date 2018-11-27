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ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
ColorXFisher_org_v1_X20 指标，含有对超买/超卖区域背景填充的功能。填充的大小和位置可以在输入参数中调整.
input double HighLevelM=+2.30001; // 最大超买水平 input double HighLevel=+1.0001; // 超买水平 input double MidLevel=0.0; // 中间水平 input double LowLevel=-1.0001; // 超卖水平 input double LowLevelM=-2.3001; // 最小超买水平
当运行这个指标时，您可以在指标输入部分的第二个页面里只改变第一条指标线的显示风格和颜色，而其它剩余的线就也将具有同样的外观。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 XFisher_org_v1.ex5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23013
ColorRSI_X20_Cloud
ColorRSI_X20 指标，含有在超买/超卖区域填充背景的功能Pendulum
Pendulum. 定期开启仓位。
ColorXFisher_org_v1_X20
XFisher_org_v1_X20 指标，每条线可以根据它与超买和超卖区域的相对位置而有不同颜色ColorRSI_X20
RSI_X20 指标，每条线根据它与超买和超卖区域的相对位置可以有不同颜色