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Time_Bar_Custom_Weekly - MetaTrader 5脚本
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这个指标在每个星期中的每天指定时间画出一条垂直线。线是使用指标缓冲区和 DRAW_HISTOGRAM2 图形创建类型画出来的。推荐在把其它指标附加在主图表之前就设置此指标。
图 1. 在主窗口中的 Time_Bar_Custom_Weekly 指标
您也可以把指标放在其它指标的窗口中，只要简单地把它从导航器窗口拖曳到这些窗口中就可以了。
图 2. 在其它指标的另外窗口中的 Time_Bar_Custom_Weekly 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23009
ColorRSI_X20
RSI_X20 指标，每条线根据它与超买和超卖区域的相对位置可以有不同颜色ColorXFisher_org_v1_X20
XFisher_org_v1_X20 指标，每条线可以根据它与超买和超卖区域的相对位置而有不同颜色
Wick_Length
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Vortex 趋势指标