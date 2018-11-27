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Wick_Length - MetaTrader 5脚本

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Wick_Length.mq5 (10.42 KB) 预览
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引线长度指标在独立的窗口中显示了烛形引线长度的点数。

它有一个可以配置的参数:

  • Method - 显示方法
    • Separated - 独立的
    • Separated Opposite Only - 独立的，只显示反向引线
    • 累积的
    • 差别的

显示方法:

  1. Separated display method（独立显示方法）:
    按照"原有"形式显示引线长度:
    Upper wick- 上方引线的长度,
    Lower wick - 下方引线的长度
  2. Separated, opposite wicks only（独立显示，只显示反向引线）:
    • 如果烛形是上升的:
      Upper wick = 0
      Lower wick = lower wick length
    • 如果烛形是下降的:
      Upper wick = upper wick length
      Lower wick = 0
  3. Cumulative（累积）:
    'Upper wick' 缓冲区被称为 “Wick cumulative" 并显示上方和下方烛形引线的总和
    'Lower wick' 缓冲区不显示
  4. Difference（差别）:
    'Upper wick' 缓冲区被称为"Wick difference" 并显示烛形上方和下方引线的差
    'Lower wick' 缓冲区不显示

图 1. Wick length, Method = Separated


图 2. Wick length, Method = Separated Opposite Only


图 3. Wick length, Method = Cumulative


图 4. Wick length, Method = Difference



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23008

Time_Bar_Custom_Weekly Time_Bar_Custom_Weekly

这个指标在每个星期中的每天指定时间画出一条垂直线。

ColorRSI_X20 ColorRSI_X20

RSI_X20 指标，每条线根据它与超买和超卖区域的相对位置可以有不同颜色

Vortex_Trend Vortex_Trend

Vortex 趋势指标

Since_Last_Fractal Since_Last_Fractal

距离上一分形指标