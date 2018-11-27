引线长度指标在独立的窗口中显示了烛形引线长度的点数。

它有一个可以配置的参数:

Method - 显示方法

- 显示方法 Separated - 独立的

- 独立的

Separated Opposite Only - 独立的，只显示反向引线



- 独立的，只显示反向引线

累积的





差别的

显示方法:



Separated display method（独立显示方法）:

按照"原有"形式显示引线长度:

Upper wick- 上方引线的长度,

Lower wick - 下方引线的长度 Separated, opposite wicks only（独立显示，只显示反向引线）:

如果烛形是上升的:

Upper wick = 0

Lower wick = lower wick length

Upper wick = 0 Lower wick = lower wick length 如果烛形是下降的:

Upper wick = upper wick length

Lower wick = 0 Cumulative（累积）:

'Upper wick' 缓冲区被称为 “Wick cumulative" 并显示上方和下方烛形引线的总和

'Lower wick' 缓冲区不显示 Difference（差别）:

'Upper wick' 缓冲区被称为"Wick difference" 并显示烛形上方和下方引线的差

'Lower wick' 缓冲区不显示

图 1. Wick length, Method = Separated

图 2. Wick length, Method = Separated Opposite Only

图 3. Wick length, Method = Cumulative

图 4. Wick length, Method = Difference







