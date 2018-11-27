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引线长度指标在独立的窗口中显示了烛形引线长度的点数。
它有一个可以配置的参数:
- Method - 显示方法
- Separated - 独立的
- Separated Opposite Only - 独立的，只显示反向引线
- 累积的
- 差别的
显示方法:
- Separated display method（独立显示方法）:
按照"原有"形式显示引线长度:
Upper wick- 上方引线的长度,
Lower wick - 下方引线的长度
- Separated, opposite wicks only（独立显示，只显示反向引线）:
- 如果烛形是上升的:
Upper wick = 0
Lower wick = lower wick length
- 如果烛形是下降的:
Upper wick = upper wick length
Lower wick = 0
- 如果烛形是上升的:
- Cumulative（累积）:
'Upper wick' 缓冲区被称为 “Wick cumulative" 并显示上方和下方烛形引线的总和
'Lower wick' 缓冲区不显示
- Difference（差别）:
'Upper wick' 缓冲区被称为"Wick difference" 并显示烛形上方和下方引线的差
'Lower wick' 缓冲区不显示
图 1. Wick length, Method = Separated
图 2. Wick length, Method = Separated Opposite Only
图 3. Wick length, Method = Cumulative
图 4. Wick length, Method = Difference
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23008
Time_Bar_Custom_Weekly
这个指标在每个星期中的每天指定时间画出一条垂直线。ColorRSI_X20
RSI_X20 指标，每条线根据它与超买和超卖区域的相对位置可以有不同颜色
Vortex_Trend
Vortex 趋势指标Since_Last_Fractal
距离上一分形指标