Индикатор Mean reversion - канальный индикатор "Возврат к среднему". Отображает на графике цены канал из трёх линий и скользящую среднюю.

Имеет два настраиваемых параметра:

Range - диапазон расчёта канала

- диапазон расчёта канала MA period - период скользящей средней



Расчёт: Highest= Max

Lowest = Min

Median = (Max+Min) / 2 MovAvg = SMA(Close, MA period) где: Max, Min - минимальная и максимальная цены в диапазоне Range

