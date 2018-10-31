Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Mean_Reversion - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2228
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Mean reversion - канальный индикатор "Возврат к среднему". Отображает на графике цены канал из трёх линий и скользящую среднюю.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Range - диапазон расчёта канала
- MA period - период скользящей средней
Расчёт:
Highest= Max
Lowest = Min
Median = (Max+Min) / 2
MovAvg = SMA(Close, MA period)
где:
Max, Min - минимальная и максимальная цены в диапазоне Range
При достижении ценой экстремального значения канала, можно открывать позицию в сторону скользящей средней или центра канала. Таким образом, индикатор помогает принять решение о входе в позицию в контр-трендовых стратегиях, учитывающих факт возврата цены к своему среднему значению.
MMI
Индикатор MMIOn_Screen_MACD
Индикатор On screen MACD
JSmooth_MA
Индикатор JSmooth MAFx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger
Индикатор Fx Sniper's Ergodic CCI Trigger