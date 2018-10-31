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Индикаторы

Mean_Reversion - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор Mean reversion - канальный индикатор "Возврат к среднему". Отображает на графике цены канал из трёх линий и скользящую среднюю.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Range - диапазон расчёта канала
  • MA period - период скользящей средней

Расчёт:

Highest= Max
Lowest = Min
Median = (Max+Min) / 2

MovAvg = SMA(Close, MA period)

где:

Max, Min - минимальная и максимальная цены в диапазоне Range

При достижении ценой экстремального значения канала, можно открывать позицию в сторону скользящей средней или центра канала. Таким образом, индикатор помогает принять решение о входе в позицию в контр-трендовых стратегиях, учитывающих факт возврата цены к своему среднему значению.

MMI MMI

Индикатор MMI

On_Screen_MACD On_Screen_MACD

Индикатор On screen MACD

JSmooth_MA JSmooth_MA

Индикатор JSmooth MA

Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger

Индикатор Fx Sniper's Ergodic CCI Trigger