CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MMI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1721
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Market Meanness Index - индекс деловой активности. Индикатор отображает состояние рынка - трендовое или случайное, хаотичное.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Random boundings - уровень, выше которого рынок не имеет выраженной тенденции, скорее хаотичен
  • Trend - уровень, ниже которого рынок подвержен трендовым движениям




On_Screen_MACD On_Screen_MACD

Индикатор On screen MACD

Since_Last_Fractal Since_Last_Fractal

Индикатор Since last fractal

Mean_Reversion Mean_Reversion

Индикатор Mean reversion

JSmooth_MA JSmooth_MA

Индикатор JSmooth MA