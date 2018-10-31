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MMI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Market Meanness Index - индекс деловой активности. Индикатор отображает состояние рынка - трендовое или случайное, хаотичное.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Random boundings - уровень, выше которого рынок не имеет выраженной тенденции, скорее хаотичен
- Trend - уровень, ниже которого рынок подвержен трендовым движениям
On_Screen_MACD
Индикатор On screen MACDSince_Last_Fractal
Индикатор Since last fractal
Mean_Reversion
Индикатор Mean reversionJSmooth_MA
Индикатор JSmooth MA