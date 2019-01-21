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在主要价格图表上绘制的主图 MACD 指标。 慢速 ЕМА 用作零线。
它有三个输入参数:
- Fast EMA period
- Slow EMA period
- Signal period - 信号线计算周期
- Applied price - 用于计算的价格
计算:
MACD = EMA(Applied price, Fast EMA period) Zero = EMA(Applied price, Slow EMA period) Signal = Zero + SMA(RAW, Signal period) Histogram = Zero + MACD - Signal
其中:
RAW = MACD - Zero
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23005
Mean_Reversion
均值回归指标JSmooth_MA
JSmooth MA 指标
Wilder_ATR
Wilder ATR 指标WSI
WSI 指标