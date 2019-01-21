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On_Screen_MACD - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(15)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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在主要价格图表上绘制的主图 MACD 指标。 慢速 ЕМА 用作零线。

它有三个输入参数:

  • Fast EMA period
  • Slow EMA period
  • Signal period - 信号线计算周期
  • Applied price - 用于计算的价格

计算:

MACD = EMA(Applied price, Fast EMA period)
Zero = EMA(Applied price, Slow EMA period)
Signal = Zero + SMA(RAW, Signal period)
Histogram = Zero + MACD - Signal

其中:

RAW = MACD - Zero


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23005

Mean_Reversion Mean_Reversion

均值回归指标

JSmooth_MA JSmooth_MA

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Wilder_ATR Wilder_ATR

Wilder ATR 指标

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