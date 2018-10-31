CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

JSmooth_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1607
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор JSmooth Moving Average by Mark Jurik - скользящая средняя Марка Юрика (Mark Jurik)

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

JSM = PrevJSM + A4

где:

A4 = (A3 - PrevJSM) * Alpha12 + Alpha2 * PrevA4
A3 = A1 + A2
A2 = (1-Alpha) * (Applied price - A1) + Alpha * PrevA2
A1 = (1-Alpha) * Applied price + Alpha * PrevA1

Alpha = 0.45*(Period-1) / (0.45*(Period-1)+2)
Apha2 = Alpha * Alpha
Alpha12 = (1-Alpha) * (1-Alpha)


Mean_Reversion Mean_Reversion

Индикатор Mean reversion

MMI MMI

Индикатор MMI

Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger

Индикатор Fx Sniper's Ergodic CCI Trigger

BB_ATR_Oscillator BB_ATR_Oscillator

Индикатор BB ATR oscillator