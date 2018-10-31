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JSmooth_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JSmooth Moving Average by Mark Jurik - скользящая средняя Марка Юрика (Mark Jurik)
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
JSM = PrevJSM + A4
где:
A4 = (A3 - PrevJSM) * Alpha12 + Alpha2 * PrevA4
A3 = A1 + A2
A2 = (1-Alpha) * (Applied price - A1) + Alpha * PrevA2
A1 = (1-Alpha) * Applied price + Alpha * PrevA1
Alpha = 0.45*(Period-1) / (0.45*(Period-1)+2)
Apha2 = Alpha * Alpha
Alpha12 = (1-Alpha) * (1-Alpha)
Mean_Reversion
Индикатор Mean reversionMMI
Индикатор MMI
Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger
Индикатор Fx Sniper's Ergodic CCI TriggerBB_ATR_Oscillator
Индикатор BB ATR oscillator