均值回归是一款通道指标。 在价格图表上显示由三条线和一条移动平均线组成的通道。

它有两个输入参数:

Range - 通道计算范围

- 通道计算范围 MA period - 均线周期



计算: Highest= Max Lowest = Min Median = (Max+Min) / 2 MovAvg = SMA(Close, MA period) 其中: Max, Min - Range 内的最小和最大价格