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均值回归是一款通道指标。 在价格图表上显示由三条线和一条移动平均线组成的通道。
它有两个输入参数:
- Range - 通道计算范围
- MA period - 均线周期
计算:
Highest= Max Lowest = Min Median = (Max+Min) / 2
MovAvg = SMA(Close, MA period)
其中:
Max, Min - Range 内的最小和最大价格
一旦通道触及极限通道值，就可依据移动平均线所示或朝向通道中心的方向开仓。 因此，该指标有助于在逆势策略中制定入场决策，预期价格将回到平均值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22999
JSmooth_MA
JSmooth MA 指标Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger
Fx Sniper 的遍历 CCI 触发指标
On_Screen_MACD
主图上的 MACD 指标Wilder_ATR
Wilder ATR 指标