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Mean_Reversion - MetaTrader 5脚本

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均值回归是一款通道指标。 在价格图表上显示由三条线和一条移动平均线组成的通道。

它有两个输入参数:

  • Range - 通道计算范围
  • MA period - 均线周期

计算:

Highest= Max
Lowest = Min
Median = (Max+Min) / 2


MovAvg = SMA(Close, MA period)

其中:

Max, Min - Range 内的最小和最大价格

一旦通道触及极限通道值，就可依据移动平均线所示或朝向通道中心的方向开仓。 因此，该指标有助于在逆势策略中制定入场决策，预期价格将回到平均值。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22999

JSmooth_MA JSmooth_MA

JSmooth MA 指标

Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger

Fx Sniper 的遍历 CCI 触发指标

On_Screen_MACD On_Screen_MACD

主图上的 MACD 指标

Wilder_ATR Wilder_ATR

Wilder ATR 指标