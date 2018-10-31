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Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fx Sniper's Ergodic CCI Trigger - эргодический с тройным сглаживанием CCI с сигнальной линией.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Period Q - период сглаживания Q
- Period R - период сглаживания R
- Period S - период сглаживания S
- Trigger - период сигнальной линии
- Method - метод расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
ECCI = (500.0 * Var2c) / Var3
Trigger = AvgECCI
где:
Var3 = MA(Var2b, Period S, Method)
Var2c = MA(Var2, Period S, Method)
Var2b = MA(Var2a, Period R, Method)
Var2a = MA(AbsMom, Period Q, Method)
Var2 = MA(Var1, Period R, Method)
Var1 = MA(Mom, Period Q, Method)
Mom = Close - PrevClose
AbsMom = Abs(Mom)
AvgECCI = MA(ECCI, Trigger, Method)
JSmooth_MA
Индикатор JSmooth MAMean_Reversion
Индикатор Mean reversion
BB_ATR_Oscillator
Индикатор BB ATR oscillatorAverage_Change
Индикатор Average change