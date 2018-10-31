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Индикаторы

Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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2103
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(21)
Опубликован:
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Индикатор Fx Sniper's Ergodic CCI Trigger - эргодический с тройным сглаживанием CCI с сигнальной линией.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Period Q - период сглаживания Q
  • Period R - период сглаживания R
  • Period S - период сглаживания S
  • Trigger - период сигнальной линии
  • Method - метод расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

ECCI = (500.0 * Var2c) / Var3

Trigger = AvgECCI

где:

Var3 = MA(Var2b, Period S, Method)

Var2c = MA(Var2, Period S, Method)

Var2b = MA(Var2a, Period R, Method)

Var2a = MA(AbsMom, Period Q, Method)

Var2 = MA(Var1, Period R, Method)

Var1 = MA(Mom, Period Q, Method)

Mom = Close - PrevClose

AbsMom = Abs(Mom)

AvgECCI = MA(ECCI, Trigger, Method)

JSmooth_MA JSmooth_MA

Индикатор JSmooth MA

Mean_Reversion Mean_Reversion

Индикатор Mean reversion

BB_ATR_Oscillator BB_ATR_Oscillator

Индикатор BB ATR oscillator

Average_Change Average_Change

Индикатор Average change