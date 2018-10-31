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Индикаторы

BB_ATR_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2091
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор BB ATR oscillator - средний истинный диапазон на основе Bollinger Bands

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • ATR period - период расчёта ATR
  • ATR multiplier - множитель ATR
  • BB period - период расчёта Bollinger Bands
  • BB deviation - отклонение Bollinger Bands

Расчёт:

BBATR = UpperBB - LowerBB - ATR * ATR Multiplier

где:

UpperBB = BollingerBands(UPPER_BAND, BB period, BB deviation)

LowerBB = BollingerBands(LOWER_BAND, BB period, BB deviation)

ATR - AverageTrueRange(ATR period)


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Краткое описание