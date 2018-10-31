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BB_ATR_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BB ATR oscillator - средний истинный диапазон на основе Bollinger Bands
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- ATR period - период расчёта ATR
- ATR multiplier - множитель ATR
- BB period - период расчёта Bollinger Bands
- BB deviation - отклонение Bollinger Bands
Расчёт:
BBATR = UpperBB - LowerBB - ATR * ATR Multiplier
где:
UpperBB = BollingerBands(UPPER_BAND, BB period, BB deviation)
LowerBB = BollingerBands(LOWER_BAND, BB period, BB deviation)
ATR - AverageTrueRange(ATR period)
Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger
Индикатор Fx Sniper's Ergodic CCI TriggerJSmooth_MA
Индикатор JSmooth MA
Average_Change
Индикатор Average changeWAVE_PM
Краткое описание