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JSmooth MA 是一款 Mark Jurik 的移动平均线。
它有两个输入参数:
- Period - 计算周期
- Applied price - 用于计算的价格
计算:
JSM = PrevJSM + A4
其中:
A4 = (A3 - PrevJSM) * Alpha12 + Alpha2 * PrevA4 A3 = A1 + A2 A2 = (1-Alpha) * (Applied price - A1) + Alpha * PrevA2 A1 = (1-Alpha) * Applied price + Alpha * PrevA1
Alpha = 0.45*(Period-1) / (0.45*(Period-1)+2) Apha2 = Alpha * Alpha Alpha12 = (1-Alpha) * (1-Alpha)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22996
Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger
Fx Sniper 的遍历 CCI 触发指标BB_ATR_Oscillator
BB ATR 振荡器指标
Mean_Reversion
均值回归指标On_Screen_MACD
主图上的 MACD 指标