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JSmooth_MA - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1565
等级:
(15)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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JSmooth MA 是一款 Mark Jurik 的移动平均线。

它有两个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Applied price - 用于计算的价格

计算:

JSM = PrevJSM + A4

其中:

A4 = (A3 - PrevJSM) * Alpha12 + Alpha2 * PrevA4
A3 = A1 + A2
A2 = (1-Alpha) * (Applied price - A1) + Alpha * PrevA2
A1 = (1-Alpha) * Applied price + Alpha * PrevA1

Alpha = 0.45*(Period-1) / (0.45*(Period-1)+2)
Apha2 = Alpha * Alpha
Alpha12 = (1-Alpha) * (1-Alpha)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22996

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