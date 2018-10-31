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Индикаторы

Average_Change - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1536
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Average change price отображает среднее изменение цены.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

Average change = AvgAC
AC = Price - PrevPrice

Price - Applied price

AvgAC - MA(AC, Period, Method)


BB_ATR_Oscillator BB_ATR_Oscillator

Индикатор BB ATR oscillator

Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger

Индикатор Fx Sniper's Ergodic CCI Trigger

WAVE_PM WAVE_PM

Краткое описание

Total_Power Total_Power

Индикатор Total Power