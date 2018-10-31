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Average_Change - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Average change price отображает среднее изменение цены.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
Average change = AvgAC
AC = Price - PrevPrice
Price - Applied price
AvgAC - MA(AC, Period, Method)
BB_ATR_Oscillator
Индикатор BB ATR oscillatorFx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger
Индикатор Fx Sniper's Ergodic CCI Trigger
WAVE_PM
Краткое описаниеTotal_Power
Индикатор Total Power