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Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(21)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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“Fx Sniper 的遍历 CCI 触发器”是一款三重平滑的遍历 CCI，带有信号线。

它有七个输入参数:

  • Period Q - Q 平滑周期
  • Period R - R 平滑周期
  • Period S - S 平滑周期
  • Trigger - 信号线周期
  • Method - 计算方法
  • Overbought - 超买级别
  • Oversold - 超卖级别

计算:

ECCI = (500.0 * Var2c) / Var3


Trigger = AvgECCI

其中:

Var3 = MA(Var2b, Period S, Method)



Var2c = MA(Var2, Period S, Method)


Var2b = MA(Var2a, Period R, Method)



Var2a = MA(AbsMom, Period Q, Method)




Var2 = MA(Var1, Period R, Method)



Var1 = MA(Mom, Period Q, Method)


Mom = Close - PrevClose


AbsMom = Abs(Mom)


AvgECCI = MA(ECCI, Trigger, Method)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22994

BB_ATR_Oscillator BB_ATR_Oscillator

BB ATR 振荡器指标

Average_Change Average_Change

平均变化指标

JSmooth_MA JSmooth_MA

JSmooth MA 指标

Mean_Reversion Mean_Reversion

均值回归指标