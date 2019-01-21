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Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger - MetaTrader 5脚本
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“Fx Sniper 的遍历 CCI 触发器”是一款三重平滑的遍历 CCI，带有信号线。
它有七个输入参数:
- Period Q - Q 平滑周期
- Period R - R 平滑周期
- Period S - S 平滑周期
- Trigger - 信号线周期
- Method - 计算方法
- Overbought - 超买级别
- Oversold - 超卖级别
计算:
ECCI = (500.0 * Var2c) / Var3
Trigger = AvgECCI
其中:
Var3 = MA(Var2b, Period S, Method)
Var2c = MA(Var2, Period S, Method)
Var2b = MA(Var2a, Period R, Method)
Var2a = MA(AbsMom, Period Q, Method)
Var2 = MA(Var1, Period R, Method)
Var1 = MA(Mom, Period Q, Method)
Mom = Close - PrevClose
AbsMom = Abs(Mom)
AvgECCI = MA(ECCI, Trigger, Method)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22994
BB_ATR_Oscillator
BB ATR 振荡器指标Average_Change
平均变化指标
JSmooth_MA
JSmooth MA 指标Mean_Reversion
均值回归指标