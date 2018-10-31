Индикатор Whistler's Active Volatility Energy - Price Mass. Был описан в книге Марка Уистлера (Mark Whistler') «Volatility illuminated».



Имеет двенадцать настраиваемых параметров:

Fast bands period - период расчёта быстрой линии

- период расчёта быстрой линии Fast bands shift - смещение быстрой линии

- смещение быстрой линии Fast bands deviation - отклонение быстрой линии

- отклонение быстрой линии Slow bands period - период расчёта медленной линии

- период расчёта медленной линии Slow bands shift - смещение медленной линии

- смещение медленной линии Slow bands deviation - отклонение медленной линии

- отклонение медленной линии Chars - период расчёта быстрого и медленного осцилляторов

- период расчёта быстрого и медленного осцилляторов Extreme top level - значение экстремального верхнего уровня

- значение экстремального верхнего уровня Top level - значение верхнего уровня

- значение верхнего уровня Central level - значение центрального уровня

- значение центрального уровня Bottom level - значение нижнего уровня

- значение нижнего уровня Extreme bottom level - значение экстремального нижнего уровня

