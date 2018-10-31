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WAVE_PM - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Whistler's Active Volatility Energy - Price Mass. Был
описан в книге Марка Уистлера (Mark Whistler') «Volatility illuminated».
Имеет двенадцать настраиваемых параметров:
- Fast bands period - период расчёта быстрой линии
- Fast bands shift - смещение быстрой линии
- Fast bands deviation - отклонение быстрой линии
- Slow bands period - период расчёта медленной линии
- Slow bands shift - смещение медленной линии
- Slow bands deviation - отклонение медленной линии
- Chars - период расчёта быстрого и медленного осцилляторов
- Extreme top level - значение экстремального верхнего уровня
- Top level - значение верхнего уровня
- Central level - значение центрального уровня
- Bottom level - значение нижнего уровня
- Extreme bottom level - значение экстремального нижнего уровня
Average_Change
Индикатор Average changeBB_ATR_Oscillator
Индикатор BB ATR oscillator
Total_Power
Индикатор Total PowerConsensus_of_Five
Индикатор Consensus of Five