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Индикаторы

WAVE_PM - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2086
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Whistler's Active Volatility Energy - Price Mass. Был описан в книге Марка Уистлера (Mark Whistler') «Volatility illuminated».

Имеет двенадцать настраиваемых параметров:

  • Fast bands period - период расчёта быстрой линии
  • Fast bands shift - смещение быстрой линии
  • Fast bands deviation - отклонение быстрой линии
  • Slow bands period - период расчёта медленной линии
  • Slow bands shift - смещение медленной линии
  • Slow bands deviation - отклонение медленной линии
  • Chars - период расчёта быстрого и медленного осцилляторов
  • Extreme top level - значение экстремального верхнего уровня
  • Top level - значение верхнего уровня
  • Central level - значение центрального уровня
  • Bottom level - значение нижнего уровня
  • Extreme bottom level - значение экстремального нижнего уровня

Average_Change Average_Change

Индикатор Average change

BB_ATR_Oscillator BB_ATR_Oscillator

Индикатор BB ATR oscillator

Total_Power Total_Power

Индикатор Total Power

Consensus_of_Five Consensus_of_Five

Индикатор Consensus of Five