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BB ATR 振荡器指标显示基于布林带的平均真实范围
它有三个输入参数:
- ATR period - ATR 计算周期
- ATR multiplier - ATR 乘数
- BB period - 布林带计算周期
- BB deviation - 布林带偏差
计算:
BBATR = UpperBB - LowerBB - ATR * ATR Multiplier
其中:
UpperBB = BollingerBands(UPPER_BAND, BB period, BB deviation)
LowerBB = BollingerBands(LOWER_BAND, BB period, BB deviation)
ATR - AverageTrueRange(ATR period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22990
Average_Change
平均变化指标Total_Power
总功率指标
Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger
Fx Sniper 的遍历 CCI 触发指标JSmooth_MA
JSmooth MA 指标