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BB_ATR_Oscillator - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
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等级:
(12)
已发布:
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BB ATR 振荡器指标显示基于布林带的平均真实范围

它有三个输入参数:

  • ATR period - ATR 计算周期
  • ATR multiplier - ATR 乘数
  • BB period - 布林带计算周期
  • BB deviation - 布林带偏差

计算:

BBATR = UpperBB - LowerBB - ATR * ATR Multiplier

其中:

UpperBB = BollingerBands(UPPER_BAND, BB period, BB deviation)


LowerBB  = BollingerBands(LOWER_BAND, BB period, BB deviation)


ATR - AverageTrueRange(ATR period)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22990

Average_Change Average_Change

平均变化指标

Total_Power Total_Power

总功率指标

Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger Fx_Snipers_Ergodic_CCI_Trigger

Fx Sniper 的遍历 CCI 触发指标

JSmooth_MA JSmooth_MA

JSmooth MA 指标