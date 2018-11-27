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WAVE_PM - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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1241
等级:
(14)
已发布:
WAVE_PM.mq5 (16.59 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Whistler 的活跃波动性动能 - 价格聚集指标。这个指标是在 Mark Whistler 的 "Volatility illuminated（了解波动性）" 一书中描述的。

这个指标有十二个输入参数:

  • Fast bands period - 快速线计算周期数
  • Fast bands shift - 快速线平移
  • Fast bands deviation - 快速线偏差
  • Slow bands period - 慢速线计算周期数
  • Slow bands shift - 慢速线平移
  • Slow bands deviation - 慢速线偏差
  • Chars - 快速和慢速振荡指标计算周期数
  • Extreme top level - 上方极值水平值
  • Top level - 上方水平值
  • Central level - 中间水平值
  • Bottom level - 下方水平值
  • Extreme bottom level - 下方极值水平值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22988

Tengri Tengri

这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA), iRSI (相对强弱指数, RSI) 和 Silence 指标。.

MMI MMI

MMI 指标

RSI_X20 RSI_X20

在一个窗口中有20个RSI指标。

Consensus_of_Five Consensus_of_Five

五个指标的协同