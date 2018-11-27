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Whistler 的活跃波动性动能 - 价格聚集指标。这个指标是在 Mark Whistler 的 "Volatility illuminated（了解波动性）" 一书中描述的。
这个指标有十二个输入参数:
- Fast bands period - 快速线计算周期数
- Fast bands shift - 快速线平移
- Fast bands deviation - 快速线偏差
- Slow bands period - 慢速线计算周期数
- Slow bands shift - 慢速线平移
- Slow bands deviation - 慢速线偏差
- Chars - 快速和慢速振荡指标计算周期数
- Extreme top level - 上方极值水平值
- Top level - 上方水平值
- Central level - 中间水平值
- Bottom level - 下方水平值
- Extreme bottom level - 下方极值水平值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22988
RSI_X20
在一个窗口中有20个RSI指标。Consensus_of_Five
五个指标的协同