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总功率是功率指标。 它显示三条线 - 看多功率，看空功率和总功率。
它有两个输入参数:
- Power period - 功率计算周期
- EMA period - 移动均线次啊计算周期
计算:
BullPower = BullCount * 100 / Power period BearPower = BearCount * 100 / Power period TotalPower= Abs(BearCount - BullCount) * 100 / Power period
其中:
- If HighPW > MA BullCount = BullCount+1
- If LowPW < MA BearCount = BearCount+1
HighPW, LowPW - 'Power period' 范围内的最高价和最低价
MA - EMA(Close, Period MA)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22986
Tunnel gen4
市场仓位的网格，马丁格尔。Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert
使用背景色填充扩展了时区通道的指标。这个指标在生成的通道扩展被突破时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知。扩展本身含有多达31个价格水平。
Average_Change
平均变化指标BB_ATR_Oscillator
BB ATR 振荡器指标