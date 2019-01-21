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Total_Power - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(14)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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总功率是功率指标。 它显示三条线 - 看多功率，看空功率和总功率。

它有两个输入参数:

  • Power period - 功率计算周期
  • EMA period - 移动均线次啊计算周期

计算:

BullPower = BullCount * 100 / Power period
BearPower = BearCount * 100 / Power period
TotalPower= Abs(BearCount - BullCount) * 100 / Power period

其中:

  • If HighPW > MA
BullCount = BullCount+1

  • If LowPW < MA
BearCount = BearCount+1




HighPW, LowPW - 'Power period' 范围内的最高价和最低价


MA - EMA(Close, Period MA)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22986

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