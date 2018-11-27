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实际作者:
Ivan Kornilov
在一个窗口中有20个 RSI 指标。
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input uint StartRSIPeriod=5; // 初始周期数 input uint step = 1; // 周期数步长 input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; // 价格
图 1. RSI_X20 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22984
Consensus_of_Five
五个指标的协同Time_Bar_Custom
这个指标在每天的指定时间画一条垂直线