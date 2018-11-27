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指标

RSI_X20 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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RSI_X20.mq5 (14.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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实际作者:

Ivan Kornilov

在一个窗口中有20个 RSI 指标。

//+-----------------------------------+
//| 指标输入参数                        |
//+-----------------------------------+
input uint StartRSIPeriod=5;                          // 初始周期数
input uint  step = 1;                                 // 周期数步长
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;      // 价格


图 1. RSI_X20 指标

图 1. RSI_X20 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22984

WAVE_PM WAVE_PM

简要描述

Tengri Tengri

这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA), iRSI (相对强弱指数, RSI) 和 Silence 指标。.

Consensus_of_Five Consensus_of_Five

五个指标的协同

Time_Bar_Custom Time_Bar_Custom

这个指标在每天的指定时间画一条垂直线