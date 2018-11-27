五个指标的协同. 这个指标的基础是五个指标的读数: ADX, DMI, CCI, MACD 和随机振荡指标。

DMI, CCI, MACD 和随机振荡指标的方向 (或者它们中的一部分) 应当匹配就能生成一个方向信号，而 ADX 指标是用于作为趋势过滤器的 (是否存在趋势)并且同时影响所有另外四个指标，即 DMI, CCI, MACD 和 Stochastic (或者只有它们中的一部分)。如果指标显示出方向，而ADX位于没有趋势的区域，方向信号就不会生成。



指标有21个参数:

Use ADX as trend filter - 使用 ADX 作为趋势过滤器 (Yes/No)

- 使用 ADX 作为趋势过滤器 (Yes/No) Use DMI - 使用 DMI (Yes/No)

- 使用 DMI (Yes/No) Use CCI - 使用 CCI (Yes/No)

- 使用 CCI (Yes/No) Use MACD - 使用 MACD (Yes/No)

- 使用 MACD (Yes/No) Use Stochastic - 使用 Stochastic (Yes/No)

- 使用 Stochastic (Yes/No) ADX period - ADX 计算周期数

- ADX 计算周期数 ADX entry level - ADX 仓位入场水平

- ADX 仓位入场水平 ADX exit level - ADX 仓位出场水平

- ADX 仓位出场水平 DMI period - DMI 计算周期数

- DMI 计算周期数 CCI period - CCI 计算周期数

- CCI 计算周期数 CCI Buy level - CCI 买入仓位入场水平

- CCI 买入仓位入场水平 CCI Sell level - CCI 卖出仓位入场水平

- CCI 卖出仓位入场水平 MACD fast EMA period - 快速 EMA MACD 计算周期数



- 快速 EMA MACD 计算周期数 MACD slow EMA period - 慢速 EMA MACD 计算周期数



- 慢速 EMA MACD 计算周期数 MACD Buy level - MACD 买入仓位入场水平

- MACD 买入仓位入场水平 MACD Sell level - MACD 卖出仓位入场水平

- MACD 卖出仓位入场水平 Stochastic %K period - 随机振荡 K 线计算周期数

- 随机振荡 K 线计算周期数 Stochastic %D period - 随机振荡 D 线计算周期数

- 随机振荡 D 线计算周期数 Stochastic slowing - 随机振荡慢速周期数

- 随机振荡慢速周期数 Stochastic overbought - 随机振荡超买水平

- 随机振荡超买水平 Stochastic oversold - 随机振荡超卖水平