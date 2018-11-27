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Consensus_of_Five - MetaTrader 5脚本

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五个指标的协同. 这个指标的基础是五个指标的读数: ADX, DMI, CCI, MACD 和随机振荡指标。

DMI, CCI, MACD 和随机振荡指标的方向 (或者它们中的一部分) 应当匹配就能生成一个方向信号，而 ADX 指标是用于作为趋势过滤器的 (是否存在趋势)并且同时影响所有另外四个指标，即 DMI, CCI, MACD 和 Stochastic (或者只有它们中的一部分)。如果指标显示出方向，而ADX位于没有趋势的区域，方向信号就不会生成。

指标有21个参数:

  • Use ADX as trend filter - 使用 ADX 作为趋势过滤器 (Yes/No)
  • Use DMI - 使用 DMI (Yes/No)
  • Use CCI - 使用 CCI (Yes/No)
  • Use MACD - 使用 MACD (Yes/No)
  • Use Stochastic - 使用 Stochastic (Yes/No)
  • ADX period - ADX 计算周期数
  • ADX entry level - ADX 仓位入场水平
  • ADX exit level - ADX 仓位出场水平
  • DMI period - DMI 计算周期数
  • CCI period - CCI 计算周期数
  • CCI Buy level - CCI 买入仓位入场水平
  • CCI Sell level - CCI 卖出仓位入场水平
  • MACD fast EMA period - 快速 EMA MACD 计算周期数
  • MACD slow EMA period - 慢速 EMA MACD 计算周期数
  • MACD Buy level - MACD 买入仓位入场水平
  • MACD Sell level - MACD 卖出仓位入场水平
  • Stochastic %K period - 随机振荡 K 线计算周期数
  • Stochastic %D period - 随机振荡 D 线计算周期数
  • Stochastic slowing - 随机振荡慢速周期数
  • Stochastic overbought - 随机振荡超买水平
  • Stochastic oversold - 随机振荡超卖水平

MACD 信号线计算周期数是1，随机振荡价格栏位是最低价/最高价

图 1. 所有指标 + ADX 过滤器


图 2. 所有指标，不含有 ADX 过滤器


图 3. CCI + MACD + 随机振荡，不含有 ADX 过滤器


图 4. MACD + 随机振荡，不含有 ADX 过滤器


图. 5. DMI 含有 ADX 过滤器


图 6. DMI 不含有 ADX 过滤器


图 7. CCI 不含有 ADX 过滤器


图 8. MACD 不含有 ADX 过滤器


图 9. 随机振荡不含有 ADX 过滤器



图 10. 随机振荡不含有 ADX 过滤器 + 随机振荡指标


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22983

RSI_X20 RSI_X20

在一个窗口中有20个RSI指标。

WAVE_PM WAVE_PM

简要描述

Time_Bar_Custom Time_Bar_Custom

这个指标在每天的指定时间画一条垂直线

Time_Candle_Custom Time_Candle_Custom

这个指标在每天的指定时间根据烛形的方向使用对应颜色绘制烛形