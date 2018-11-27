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五个指标的协同. 这个指标的基础是五个指标的读数: ADX, DMI, CCI, MACD 和随机振荡指标。
DMI, CCI, MACD 和随机振荡指标的方向 (或者它们中的一部分) 应当匹配就能生成一个方向信号，而 ADX 指标是用于作为趋势过滤器的 (是否存在趋势)并且同时影响所有另外四个指标，即 DMI, CCI, MACD 和 Stochastic (或者只有它们中的一部分)。如果指标显示出方向，而ADX位于没有趋势的区域，方向信号就不会生成。
指标有21个参数:
- Use ADX as trend filter - 使用 ADX 作为趋势过滤器 (Yes/No)
- Use DMI - 使用 DMI (Yes/No)
- Use CCI - 使用 CCI (Yes/No)
- Use MACD - 使用 MACD (Yes/No)
- Use Stochastic - 使用 Stochastic (Yes/No)
- ADX period - ADX 计算周期数
- ADX entry level - ADX 仓位入场水平
- ADX exit level - ADX 仓位出场水平
- DMI period - DMI 计算周期数
- CCI period - CCI 计算周期数
- CCI Buy level - CCI 买入仓位入场水平
- CCI Sell level - CCI 卖出仓位入场水平
- MACD fast EMA period - 快速 EMA MACD 计算周期数
- MACD slow EMA period - 慢速 EMA MACD 计算周期数
- MACD Buy level - MACD 买入仓位入场水平
- MACD Sell level - MACD 卖出仓位入场水平
- Stochastic %K period - 随机振荡 K 线计算周期数
- Stochastic %D period - 随机振荡 D 线计算周期数
- Stochastic slowing - 随机振荡慢速周期数
- Stochastic overbought - 随机振荡超买水平
- Stochastic oversold - 随机振荡超卖水平
MACD 信号线计算周期数是1，随机振荡价格栏位是最低价/最高价
图 1. 所有指标 + ADX 过滤器
图 2. 所有指标，不含有 ADX 过滤器
图 3. CCI + MACD + 随机振荡，不含有 ADX 过滤器
图 4. MACD + 随机振荡，不含有 ADX 过滤器
图. 5. DMI 含有 ADX 过滤器
图 6. DMI 不含有 ADX 过滤器
图 7. CCI 不含有 ADX 过滤器
图 8. MACD 不含有 ADX 过滤器
图 9. 随机振荡不含有 ADX 过滤器
图 10. 随机振荡不含有 ADX 过滤器 + 随机振荡指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22983
Time_Bar_Custom
这个指标在每天的指定时间画一条垂直线Time_Candle_Custom
这个指标在每天的指定时间根据烛形的方向使用对应颜色绘制烛形