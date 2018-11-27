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EA

Secwenta - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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这个 EA 只在新柱出现的时候工作，它只会保留开启最多一个仓位 - 所以它对净额账户和锁仓账户都可以使用。

算法本身非常简单: 等待连续的 Number of bull bars（上升柱形数量） 或者 Number of bear bars （下降柱形数量）。它所期待的就是连续相同的柱形预示着趋势的持续。 

买入建仓信号也是卖出平仓信号。

您可以只允许EA买入或者卖出，例如，只有买入交易可用的时候，而 Number of bull bars 是 2 ， Number of bear bars 是 1，在这种情况下，一个下降的柱形就是关闭买入仓位的信号。

Secwenta

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22977

Time_Candle_Custom Time_Candle_Custom

这个指标在每天的指定时间根据烛形的方向使用对应颜色绘制烛形

Time_Bar_Custom Time_Bar_Custom

这个指标在每天的指定时间画一条垂直线

WPR Custom WPR Custom

iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 指标，含有新的设置，可以使用户从EA交易中管理水平线的显示和主水平线的颜色。

Vlado Vlado

本 EA 交易使用了 WPR Custom 自定义指标.