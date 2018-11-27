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Secwenta - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这个 EA 只在新柱出现的时候工作，它只会保留开启最多一个仓位 - 所以它对净额账户和锁仓账户都可以使用。
算法本身非常简单: 等待连续的 Number of bull bars（上升柱形数量） 或者 Number of bear bars （下降柱形数量）。它所期待的就是连续相同的柱形预示着趋势的持续。
买入建仓信号也是卖出平仓信号。
您可以只允许EA买入或者卖出，例如，只有买入交易可用的时候，而 Number of bull bars 是 2 ， Number of bear bars 是 1，在这种情况下，一个下降的柱形就是关闭买入仓位的信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22977
Time_Candle_Custom
这个指标在每天的指定时间根据烛形的方向使用对应颜色绘制烛形Time_Bar_Custom
这个指标在每天的指定时间画一条垂直线
WPR Custom
iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 指标，含有新的设置，可以使用户从EA交易中管理水平线的显示和主水平线的颜色。Vlado
本 EA 交易使用了 WPR Custom 自定义指标.