这个 EA 只在新柱出现的时候工作，它只会保留开启最多一个仓位 - 所以它对净额账户和锁仓账户都可以使用。

算法本身非常简单: 等待连续的 Number of bull bars（上升柱形数量） 或者 Number of bear bars （下降柱形数量）。它所期待的就是连续相同的柱形预示着趋势的持续。

买入建仓信号也是卖出平仓信号。

您可以只允许EA买入或者卖出，例如，只有买入交易可用的时候，而 Number of bull bars 是 2 ， Number of bear bars 是 1，在这种情况下，一个下降的柱形就是关闭买入仓位的信号。



