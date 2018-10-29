Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует пользовательский индикатор WPR Custom - это позволяет при визуальном тестировании правильно отображать уровни WPR: Value Level #1 и WPR: Value Level #2





Советник работает только в момент рождения нового бара. В рынке держит не более одной позиции - поэтому может работать как на неттинг- так и на хэдж-счетах. Торговые сигналы на открытие BUY формируются когда индикатор на баре Bar current находится ниже уровня WPR: Value Level #2; сигналы на открытие SELL формируются когда индикатор на баре Bar current находится выше уровня WPR: Value Level #1.

Сигнал на открытие BUY является одновременно сигналом на закрытие SELL и наоборот: сигнал на открытие SELL является одновременно сигналом на закрытие BUY.