CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Vlado - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1571
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Vlado.mq5 (41.04 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
WPR Custom.mq5 (10.12 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует пользовательский индикатор WPR Custom - это позволяет при визуальном тестировании правильно отображать уровни WPR: Value Level #1 и WPR: Value Level #2

WPR Custom vs EA


Советник работает только в момент рождения нового бара. В рынке держит не более одной позиции - поэтому может работать как на неттинг- так и на хэдж-счетах. Торговые сигналы на открытие BUY формируются когда индикатор на баре Bar current находится ниже уровня WPR: Value Level #2; сигналы на открытие SELL формируются когда индикатор на баре Bar current находится выше уровня WPR: Value Level #1.

Сигнал на открытие BUY является одновременно сигналом на закрытие SELL и наоборот: сигнал на открытие SELL является одновременно сигналом на закрытие BUY.

WPR Custom WPR Custom

Внесены настройки в индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом основной линии.

Volatility2Step_Alerts_HTF Volatility2Step_Alerts_HTF

Индикатор Volatility2Step_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Secwenta Secwenta

Советник считает количество бычьих и медвежьих баров подряд.

Time_Candle_Custom Time_Candle_Custom

Индикатор один раз в сутки в фиксированный в настройках момент времени окрашивает свечу, соответствующим её направлению движения цветом