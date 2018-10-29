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Vlado - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник использует пользовательский индикатор WPR Custom - это позволяет при визуальном тестировании правильно отображать уровни WPR: Value Level #1 и WPR: Value Level #2
Советник работает только в момент рождения нового бара. В рынке держит не более одной позиции - поэтому может работать как на неттинг- так и на хэдж-счетах. Торговые сигналы на открытие BUY формируются когда индикатор на баре Bar current находится ниже уровня WPR: Value Level #2; сигналы на открытие SELL формируются когда индикатор на баре Bar current находится выше уровня WPR: Value Level #1.
Сигнал на открытие BUY является одновременно сигналом на закрытие SELL и наоборот: сигнал на открытие SELL является одновременно сигналом на закрытие BUY.
Внесены настройки в индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом основной линии.Volatility2Step_Alerts_HTF
Индикатор Volatility2Step_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Советник считает количество бычьих и медвежьих баров подряд.Time_Candle_Custom
Индикатор один раз в сутки в фиксированный в настройках момент времени окрашивает свечу, соответствующим её направлению движения цветом