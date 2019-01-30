CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Spearman rank correlation - floating levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2674
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Обычно использование рангов Спирмена связано с фиксированными уровнями, пересечение которых означает высокую "силу" корреляции (положительной или отрицательной). Эта версия представляет собой ранговую корреляцию Спирмена с добавлением плавающих уровней, которые используются в качестве меры высокого или низкого коэффициента корреляции вместо фиксированного уровня.


Теория:

Непараметрическая (без распределения) ранговая статистика была предложена Спирменом в 1904 году для определения силы связей между двумя переменными (Lehmann и D'Abrera, 1998 год). Ранговый коэффициент корреляции Спирмена можно использовать для R-оценки. Он измеряет монотонную ассоциацию, которая используется в случаях, когда при распределении данных коэффициент корреляции Пирсона становится нежелательным или ошибочным.

Ранговая корреляция Спирмена считается по следующей формуле


где считается разница в статистическом ранге соответствующих переменных, это приближение к точному коэффициенту корреляции.

Использование:

Сигнал при смене цвета. 

PS: На примере "большой картины" можно увидеть смысл использования плавающих уровней

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22966

Adaptive ATR channel Adaptive ATR channel

Адаптивный канал ATR

MinMax indicator MinMax indicator

MinMax indicator

Trend direction and force - DSEMA smoothed Trend direction and force - DSEMA smoothed

Индикатор направления и сила тренда, сглаженный с помощью DSEMA

Swami stochastic Swami stochastic

Стохастик Swami