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Swami Aroon - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Графики Swami были предложены Джоном Элерсом. В версии для MetaTrader среди прочего добавлена версия swami осциллятора Aroon (описание индикатора доступно здесь: Aroon oscillator)
Использование:
Использовать аналогично другим графикам swami в сочетании с общим значением Aroon
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22980
Swami stochastic
Стохастик SwamiTrend direction and force - DSEMA smoothed
Индикатор направления и сила тренда, сглаженный с помощью DSEMA
Juice - EMA deviation - advanced
Индикатор Juice с отклонением EMAStochastic RVI - levels
Стохастик RVI с уровнями