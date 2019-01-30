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Индикаторы

Swami Aroon - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1871
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Предпосылки:

Графики Swami были предложены Джоном Элерсом. В версии для MetaTrader среди прочего добавлена версия swami осциллятора Aroon (описание индикатора доступно здесь: Aroon oscillator)

Использование:

Использовать аналогично другим графикам swami в сочетании с общим значением Aroon

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22980

Swami stochastic Swami stochastic

Стохастик Swami

Trend direction and force - DSEMA smoothed Trend direction and force - DSEMA smoothed

Индикатор направления и сила тренда, сглаженный с помощью DSEMA

Juice - EMA deviation - advanced Juice - EMA deviation - advanced

Индикатор Juice с отклонением EMA

Stochastic RVI - levels Stochastic RVI - levels

Стохастик RVI с уровнями