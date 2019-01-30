Предпосылки:

Графики Swami были предложены Джоном Элерсом. В версии для MetaTrader среди прочего добавлена версия swami осциллятора Aroon (описание индикатора доступно здесь: Aroon oscillator)

Использование:

Использовать аналогично другим графикам swami в сочетании с общим значением Aroon