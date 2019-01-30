Теория:

В выпуске журнала TASC за март 2012 года Джон Элерс снова описывал графики (индикаторы) Swami.

В этой версии:

Помимо цветных зон в этом индикаторе есть так называемый "общий" стохастик (некая средняя всех стохастиков, рассчитываемых для отображения зон "swami"). Без этого общего стохастика практически невозможно использовать значения в качестве критерия оценки тренда (конечно, есть еще цвет, но в случае с графиками Swami интерпретация может быть довольно трудной).



Использование:

Элерс советует использовать цвета, но я настоятельно советую использовать для оценки тренда именно значения "общего" стохастика.

PS: графики Swami нагружают процессор. Поэтому настраивать индикатор нужно очень аккуратно

