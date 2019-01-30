CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Swami stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2108
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Теория:

В выпуске журнала TASC за март 2012 года Джон Элерс снова описывал графики (индикаторы) Swami.

В этой версии: 

Помимо цветных зон в этом индикаторе есть так называемый "общий" стохастик (некая средняя всех стохастиков, рассчитываемых для отображения зон "swami"). Без этого общего стохастика практически невозможно использовать значения в качестве критерия оценки тренда (конечно, есть еще цвет, но в случае с графиками Swami интерпретация может быть довольно трудной).

Использование:

Элерс советует использовать цвета, но я настоятельно советую использовать для оценки тренда именно значения "общего" стохастика.

PS: графики Swami нагружают процессор. Поэтому настраивать индикатор нужно очень аккуратно

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22979

Trend direction and force - DSEMA smoothed Trend direction and force - DSEMA smoothed

Индикатор направления и сила тренда, сглаженный с помощью DSEMA

Spearman rank correlation - floating levels Spearman rank correlation - floating levels

Ранговая корреляция Спирмена - с плавающими уровнями

Swami Aroon Swami Aroon

Swami Aroon

Juice - EMA deviation - advanced Juice - EMA deviation - advanced

Индикатор Juice с отклонением EMA