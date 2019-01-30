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Swami stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
В выпуске журнала TASC за март 2012 года Джон Элерс снова описывал графики (индикаторы) Swami.
В этой версии:
Помимо цветных зон в этом индикаторе есть так называемый "общий" стохастик (некая средняя всех стохастиков, рассчитываемых для отображения зон "swami"). Без этого общего стохастика практически невозможно использовать значения в качестве критерия оценки тренда (конечно, есть еще цвет, но в случае с графиками Swami интерпретация может быть довольно трудной).
Использование:
Элерс советует использовать цвета, но я настоятельно советую использовать для оценки тренда именно значения "общего" стохастика.
PS: графики Swami нагружают процессор. Поэтому настраивать индикатор нужно очень аккуратно
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22979
Индикатор направления и сила тренда, сглаженный с помощью DSEMASpearman rank correlation - floating levels
Ранговая корреляция Спирмена - с плавающими уровнями
Swami AroonJuice - EMA deviation - advanced
Индикатор Juice с отклонением EMA