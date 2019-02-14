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基础:
趋势的方向和强度是很久以前由 Pyotr Wojdyło 为 metastock 交易平台开发的。从那之后我们已经又为 MetaTrader 开发了多个版本 (分别针对 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5).
这个版本:
这个指标使用了双重平滑的 EMA (DSEMA) 来平滑结果，来生成较少的错误信号。
用法 :
您可以把颜色改变作为趋势改变信号或者使用突破
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22976
Spearman rank correlation - floating levels
Spearman rank correlation - with floating levels适应性ATR通道
适应性ATR通道
Swami stochastic
Swami stochasticSwami Aroon
Swami Aroon