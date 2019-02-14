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趋势方向和强度 - 平滑的 DSEMA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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基础:

趋势的方向和强度是很久以前由 Pyotr Wojdyło 为 metastock 交易平台开发的。从那之后我们已经又为 MetaTrader 开发了多个版本 (分别针对 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5).

这个版本:

这个指标使用了双重平滑的 EMA (DSEMA) 来平滑结果，来生成较少的错误信号。

用法 :

您可以把颜色改变作为趋势改变信号或者使用突破


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22976

Spearman rank correlation - floating levels Spearman rank correlation - floating levels

Spearman rank correlation - with floating levels

适应性ATR通道 适应性ATR通道

适应性ATR通道

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