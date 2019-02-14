基础:

趋势的方向和强度是很久以前由 Pyotr Wojdyło 为 metastock 交易平台开发的。从那之后我们已经又为 MetaTrader 开发了多个版本 (分别针对 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5).

这个版本:

这个指标使用了双重平滑的 EMA (DSEMA) 来平滑结果，来生成较少的错误信号。

用法 :

您可以把颜色改变作为趋势改变信号或者使用突破



