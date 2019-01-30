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Adaptive ATR channel - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
В декабрьском выпуске журнала TASC за 2011 год была опубликована статья о "Z-тесте настраиваемых полос" ("Adjustable bands Z test"). По мнению автора, настраиваемые полосы рассчитываются по следующей формуле:
ABZ’ = MA (Коэффициент эффективности) + Stdev(Коэффициент эффективности)
где "Коэффициент эффективности" описано так:В качестве коэффициента эффективности я использую соотношение 34-дневного стандартного отклонения долгосрочного индикатора к шестидневному стандартному отклонению краткосрочного индикатора.
В этой версии:
Вместо использования для адаптивности стандартного коэффициента отклонения в этой версии используется коэффициент эффективности Перри Кауфмана. Вместо полос по стандартному отклонению используются полосы на основе ATR. В этой версии ATR также является адаптивным и дополнительно сглаженным - так сами полосы получаются сглаженными. Благодаря этому индикатор схож с каналом Кельтнера (в теории). Но так как все компоненты вычисляются по-другому, для индикатора используется свое название
Использование:
Использовать как канал Кельтнера.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22964
MinMax indicatorStripped T3 levels
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Ранговая корреляция Спирмена - с плавающими уровнямиTrend direction and force - DSEMA smoothed
Индикатор направления и сила тренда, сглаженный с помощью DSEMA