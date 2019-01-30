Теория:

В декабрьском выпуске журнала TASC за 2011 год была опубликована статья о "Z-тесте настраиваемых полос" ("Adjustable bands Z test"). По мнению автора, настраиваемые полосы рассчитываются по следующей формуле:

ABZ’ = MA (Коэффициент эффективности) + Stdev(Коэффициент эффективности)

где "Коэффициент эффективности" описано так: В качестве коэффициента эффективности я использую соотношение 34-дневного стандартного отклонения долгосрочного индикатора к шестидневному стандартному отклонению краткосрочного индикатора.

В этой версии:

Вместо использования для адаптивности стандартного коэффициента отклонения в этой версии используется коэффициент эффективности Перри Кауфмана. Вместо полос по стандартному отклонению используются полосы на основе ATR. В этой версии ATR также является адаптивным и дополнительно сглаженным - так сами полосы получаются сглаженными. Благодаря этому индикатор схож с каналом Кельтнера (в теории). Но так как все компоненты вычисляются по-другому, для индикатора используется свое название



Использование:

Использовать как канал Кельтнера.







