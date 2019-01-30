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Индикаторы

Adaptive ATR channel - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(18)
Опубликован:
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Теория:

В декабрьском выпуске журнала TASC за 2011 год была опубликована статья о "Z-тесте настраиваемых полос" ("Adjustable bands Z test"). По мнению автора, настраиваемые полосы рассчитываются по следующей формуле:

ABZ’ = MA (Коэффициент эффективности) + Stdev(Коэффициент эффективности)
где "Коэффициент эффективности" описано так:

В качестве коэффициента эффективности я использую соотношение 34-дневного стандартного отклонения долгосрочного индикатора к шестидневному стандартному отклонению краткосрочного индикатора.

В этой версии:

Вместо использования для адаптивности стандартного коэффициента отклонения в этой версии используется коэффициент эффективности Перри Кауфмана. Вместо полос по стандартному отклонению используются полосы на основе ATR. В этой версии ATR также является адаптивным и дополнительно сглаженным - так сами полосы получаются сглаженными. Благодаря этому индикатор схож с каналом Кельтнера (в теории). Но так как все компоненты вычисляются по-другому, для индикатора используется свое название

Использование:

Использовать как канал Кельтнера.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22964

MinMax indicator MinMax indicator

MinMax indicator

Stripped T3 levels Stripped T3 levels

Stripped T3 levels (уровни T3, которые отображают 3 стадии расчета T3)

Spearman rank correlation - floating levels Spearman rank correlation - floating levels

Ранговая корреляция Спирмена - с плавающими уровнями

Trend direction and force - DSEMA smoothed Trend direction and force - DSEMA smoothed

Индикатор направления и сила тренда, сглаженный с помощью DSEMA