下面的特性可以在输入参数中设置:





为什么要这样做

当测试使用 iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 标准指标的 EA交易时，图片中的显示总是和想要的差距很大: 指标颜色不能改变 (#1) 并且, 最重要的是，水平线的值总是一样的 (#2)!

同时，基于 iWPR 的 EA 可以使用 "-25" 和 "-75" 的水平线, 而在可视化测试中显示的总是固定在指标本身 ("-20" 和 "-80") 的水平，这种显示对我来说很不方便，所以应该在输入参数中做一些设置。

现在, 在从EA中调用之后, 指标的水平线与交易系统是匹配的了。在Vlado EA 交易中调用 WPR Custom 的实例，MQL5 代码

handle_iCustom= iCustom (m_symbol.Name(), Period (), "WPR Custom" ,Inp_WPR_Period, Inp_WPR_Color,Inp_WPR_Width,Inp_WPR_Level1,Inp_WPR_Level2); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "创建 iWPR 指标句柄失败，交易品种 %s/%s, 错误代码 %d" , m_symbol.Name(), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

在策略测试其中显示的结果：







