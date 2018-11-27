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WPR Custom - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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WPR Custom.mq5 (10.12 KB) 预览
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下面的特性可以在输入参数中设置:

  • 指标主线的颜色
  • 指标主线的宽度
  • 两个指标水平线的值

WPR Custom

为什么要这样做

当测试使用 iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 标准指标的 EA交易时，图片中的显示总是和想要的差距很大: 指标颜色不能改变 (#1) 并且, 最重要的是，水平线的值总是一样的 (#2)!

测试标准 WPR

同时，基于 iWPR 的 EA 可以使用 "-25" 和 "-75" 的水平线, 而在可视化测试中显示的总是固定在指标本身 ("-20" 和 "-80") 的水平，这种显示对我来说很不方便，所以应该在输入参数中做一些设置。

现在, 在从EA中调用之后, 指标的水平线与交易系统是匹配的了。在Vlado EA 交易中调用 WPR Custom 的实例，MQL5 代码

//--- 创建 iWPR 指标的句柄
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"WPR Custom",Inp_WPR_Period,
                          Inp_WPR_Color,Inp_WPR_Width,Inp_WPR_Level1,Inp_WPR_Level2);
//--- 如果句柄没有创建成功 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 报告失败并输出错误代码 
      PrintFormat("创建 iWPR 指标句柄失败，交易品种 %s/%s, 错误代码 %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- 如果指标停止 
      return(INIT_FAILED);
     }

在策略测试其中显示的结果：

WPR Custom vs EA


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22972

Secwenta Secwenta

这个EA交易对连续的上升柱形和下降柱形进行计数。

Time_Candle_Custom Time_Candle_Custom

这个指标在每天的指定时间根据烛形的方向使用对应颜色绘制烛形

Vlado Vlado

本 EA 交易使用了 WPR Custom 自定义指标.

Volatility2Step_Alerts_HTF Volatility2Step_Alerts_HTF

在输入参数中含有时段选择选项的 Volatility2Step_Alerts 指标