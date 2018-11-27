思路来自于 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

本 EA 交易使用了 WPR Custom 自定义指标, 它在可视化测试中可以正确显示 WPR 水平 (Value Level #1 和 WPR: Value Level #2)。





这个 EA 只在新柱出现的时候工作，EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。当指标在Bar current柱上的值低于WPR: Value Level #2水平，就生成买入信号; 当指标在Bar current 柱上的值高于 WPR: Value Level #1 水平时，就生成卖出信号。

买入建仓信号也时卖出平仓信号，反之亦然。