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Vlado - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1589
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
本 EA 交易使用了 WPR Custom 自定义指标, 它在可视化测试中可以正确显示 WPR 水平 (Value Level #1 和 WPR: Value Level #2)。
这个 EA 只在新柱出现的时候工作，EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。当指标在Bar current柱上的值低于WPR: Value Level #2水平，就生成买入信号; 当指标在Bar current 柱上的值高于 WPR: Value Level #1 水平时，就生成卖出信号。
买入建仓信号也时卖出平仓信号，反之亦然。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22971
WPR Custom
iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 指标，含有新的设置，可以使用户从EA交易中管理水平线的显示和主水平线的颜色。Secwenta
这个EA交易对连续的上升柱形和下降柱形进行计数。
Volatility2Step_Alerts_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 Volatility2Step_Alerts 指标Volatility2Step_Alerts
Volatility2Step 指标，当指标突破在输入参数中指定的触发水平时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。