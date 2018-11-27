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Volatility2Step_Alerts_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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在输入参数中含有时段选择选项的 Volatility2Step_Alerts 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了使指标正确运行，应当把 Volatility2Step_Alerts.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. Volatility2Step_Alerts_HTF 指标

图 1. Volatility2Step_Alerts_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22969

Vlado Vlado

本 EA 交易使用了 WPR Custom 自定义指标.

WPR Custom WPR Custom

iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 指标，含有新的设置，可以使用户从EA交易中管理水平线的显示和主水平线的颜色。

Volatility2Step_Alerts Volatility2Step_Alerts

Volatility2Step 指标，当指标突破在输入参数中指定的触发水平时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。

OHLC 通道 OHLC 通道

这个指标基于两个指标缓冲区 (DRAW_LINE 风格)