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Volatility2Step_Alerts_HTF - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中含有时段选择选项的 Volatility2Step_Alerts 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标正确运行，应当把 Volatility2Step_Alerts.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. Volatility2Step_Alerts_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22969
Vlado
本 EA 交易使用了 WPR Custom 自定义指标.WPR Custom
iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 指标，含有新的设置，可以使用户从EA交易中管理水平线的显示和主水平线的颜色。
Volatility2Step_Alerts
Volatility2Step 指标，当指标突破在输入参数中指定的触发水平时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。OHLC 通道
这个指标基于两个指标缓冲区 (DRAW_LINE 风格)