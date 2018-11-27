这个指标显示了两条线 (DRAW_LINE 显示风格)，您可以选择每条线所依据的价格 (开盘价，最高价，最低价或者收盘价)。

这样，我们就由了包含两种价格的通道，这样的通道观察价格变化的时候比柱形或者烛形更加直观。