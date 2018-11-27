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这个指标显示了两条线 (DRAW_LINE 显示风格)，您可以选择每条线所依据的价格 (开盘价，最高价，最低价或者收盘价)。
这样，我们就由了包含两种价格的通道，这样的通道观察价格变化的时候比柱形或者烛形更加直观。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22965
Volatility2Step_Alerts
Volatility2Step 指标，当指标突破在输入参数中指定的触发水平时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。Volatility2Step_Alerts_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 Volatility2Step_Alerts 指标
Volatility2Step
一个简单的计算金融资产波动性的指标。波动性是根据最高和最低价格以点数计算的VGridLine_Custom
这个指标在每天的指定时间画一条垂直线