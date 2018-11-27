实际作者:

Eva Ruft

一个简单的计算金融资产波动性的指标。波动性是根据最高和最低价格以点数计算的。

波动性是使用最高价在平均周期数内的和减去最低价在平均周期内的和做的移动平均，结果值会被转换为点数，再根据由 StartLevel 和 LevelsStep 输入参数值定义的坐标网格来确定位置。

输入参数:



input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_SMA ; input uint VolatilityPeriod= 5 ; input int Shift= 0 ; input uint LevelsTotal= 20 ; input uint StartLevel= 100 ; input uint LevelsStep= 100 ; input color LevelsColor= clrDarkOrange ;





图 1. Volatility2Step 指标