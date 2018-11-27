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指标

Volatility2Step - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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实际作者:

Eva Ruft

一个简单的计算金融资产波动性的指标。波动性是根据最高和最低价格以点数计算的。

波动性是使用最高价在平均周期数内的和减去最低价在平均周期内的和做的移动平均，结果值会被转换为点数，再根据由 StartLevelLevelsStep 输入参数值定义的坐标网格来确定位置。

输入参数:

//+-----------------------------------+
//|   指标的输入参数                     |
//+-----------------------------------+
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_SMA;           // 平滑方法
input uint              VolatilityPeriod=5;        // 指标周期数
input int               Shift=0;                   // 指标水平平移柱数
input uint              LevelsTotal=20;            // 水平线数量
input uint              StartLevel=100;            // 初始水平
input uint              LevelsStep=100;            // 水平线之间的距离
input color             LevelsColor=clrDarkOrange; // 水平线的颜色

图 1. Volatility2Step 指标

图 1. Volatility2Step 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22963

OHLC 通道 OHLC 通道

这个指标基于两个指标缓冲区 (DRAW_LINE 风格)

Volatility2Step_Alerts Volatility2Step_Alerts

Volatility2Step 指标，当指标突破在输入参数中指定的触发水平时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。

VGridLine_Custom VGridLine_Custom

这个指标在每天的指定时间画一条垂直线

Slope_Direction_Line_Bar Slope_Direction_Line_Bar

坡方向线 / 移动平均确认柱形指标