请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
实际作者:
Eva Ruft
一个简单的计算金融资产波动性的指标。波动性是根据最高和最低价格以点数计算的。
波动性是使用最高价在平均周期数内的和减去最低价在平均周期内的和做的移动平均，结果值会被转换为点数，再根据由 StartLevel 和 LevelsStep 输入参数值定义的坐标网格来确定位置。
输入参数:
//+-----------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+-----------------------------------+ input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA; // 平滑方法 input uint VolatilityPeriod=5; // 指标周期数 input int Shift=0; // 指标水平平移柱数 input uint LevelsTotal=20; // 水平线数量 input uint StartLevel=100; // 初始水平 input uint LevelsStep=100; // 水平线之间的距离 input color LevelsColor=clrDarkOrange; // 水平线的颜色
图 1. Volatility2Step 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22963
OHLC 通道
这个指标基于两个指标缓冲区 (DRAW_LINE 风格)Volatility2Step_Alerts
Volatility2Step 指标，当指标突破在输入参数中指定的触发水平时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。
VGridLine_Custom
这个指标在每天的指定时间画一条垂直线Slope_Direction_Line_Bar
坡方向线 / 移动平均确认柱形指标