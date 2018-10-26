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Индикаторы

ADX_Fractal_Signals - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2664
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Сигнальный индикатор ADX Fractal Signals основан на показаниях четырёх индикаторов: ADX, DMI, CCI и Fractals.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • ADX period - период расчёта ADX и DMI
  • CCI period - период расчёта CCI
  • CCI bullish signal level - уровень CCI для бычьего сигнала
  • CCI bearish signal level - уровень CCI для медвежьего сигнала
  • Use alerts - использовать алерты при появлении сигнала (Yes/No)

Условия появления сигналов:

  • Сигнал на покупку:
    1. ADX растёт два бара подряд
    2. DMI Plus больше DMI Minus
    3. CCI выше уровня CCI bullish три бара подряд
    4. Появился новый нижний фрактал (поддержка)
  • Сигнал на продажу:
    1. ADX падает два бара подряд
    2. DMI Plus меньше DMI Minus
    3. CCI ниже уровня CCI bearish три бара подряд
    4. Появился новый верхний фрактал (сопротивление)



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