Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ADX_Fractal_Signals - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2664
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сигнальный индикатор ADX Fractal Signals основан на показаниях четырёх индикаторов: ADX, DMI, CCI и Fractals.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- ADX period - период расчёта ADX и DMI
- CCI period - период расчёта CCI
- CCI bullish signal level - уровень CCI для бычьего сигнала
- CCI bearish signal level - уровень CCI для медвежьего сигнала
- Use alerts - использовать алерты при появлении сигнала (Yes/No)
Условия появления сигналов:
- Сигнал на покупку:
- ADX растёт два бара подряд
- DMI Plus больше DMI Minus
- CCI выше уровня CCI bullish три бара подряд
- Появился новый нижний фрактал (поддержка)
- Сигнал на продажу:
- ADX падает два бара подряд
- DMI Plus меньше DMI Minus
- CCI ниже уровня CCI bearish три бара подряд
- Появился новый верхний фрактал (сопротивление)
BB_OutsideCandle_Alert
Индикатор Bollinger Bands Outside Candle AlertEhlers_CG
Индикатор Ehler's Center of Gravity
TIA
Индикатор Trend Interruption AverageVolatility2Step
Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам