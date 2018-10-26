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Индикаторы

TIA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2098
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Trend Interruption Average отображает три линии:

  1. среднее значение количества идущих подряд восходящих цен закрытия свечей (восходящий тренд)
  2. среднее значение количества идущих подряд нисходящих цен закрытия свечей (нисходящий тренд)
  3. разница двух этих потоков

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период усреднения
  • Method - метод расчёта усреднения

Расчёт:

Up = AvgUp

Down = AvgDown

Difference = AvgUp - AvgDown

где:

AvgUp - MA(Up, Period, Method)

AvgDown - MA(Down, Period, Method)

  • Если Close > PrevClose
    Up = PrevUp+1
    Down = 0
  • Если Close < PrevClose
    Down = PrevDown+1
    Up = 0

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Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам

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