Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TIA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2098
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Trend Interruption Average отображает три линии:
- среднее значение количества идущих подряд восходящих цен закрытия свечей (восходящий тренд)
- среднее значение количества идущих подряд нисходящих цен закрытия свечей (нисходящий тренд)
- разница двух этих потоков
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период усреднения
- Method - метод расчёта усреднения
Расчёт:
Up = AvgUp
Down = AvgDown
Difference = AvgUp - AvgDown
где:
AvgUp - MA(Up, Period, Method)
AvgDown - MA(Down, Period, Method)
- Если Close > PrevClose
Up = PrevUp+1
Down = 0
- Если Close < PrevClose
Down = PrevDown+1
Up = 0
ADX_Fractal_Signals
Индикатор ADX Fractal SignalsBB_OutsideCandle_Alert
Индикатор Bollinger Bands Outside Candle Alert
Volatility2Step
Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценамVGridLine_Custom
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени