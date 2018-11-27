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VGridLine_Custom - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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这个指标在每天的指定时间画一条垂直线。

//+----------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Custom_";     //线的名称
input HOURS  LineHours=ENUM_HOUR_0;                 //线的设置线 (小时)
input MINUTS LineMinuts=ENUM_MINUT_0;               //线的设置线 (分钟)
input color Line_Color=clrMagenta;                  //线的颜色
input ENUM_LINE_STYLE Line_Style=STYLE_DASHDOTDOT;  //线的显示风格
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;                    //线的宽度
input bool SetBackground=true;                      //线的背景显示
input uint LinesTotal=10;                           //历史中的线数
input uint FutureTotal=1;                           //未来空白历史中的线数

如果在图表中使用了多个不同参数的这个指标的实例，LinesSirname 参数在每个指标中应当是不同的。

图 1. VGridLine_Custom 指标

图 1. VGridLine_Custom 指标


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22962

Volatility2Step Volatility2Step

一个简单的计算金融资产波动性的指标。波动性是根据最高和最低价格以点数计算的

OHLC 通道 OHLC 通道

这个指标基于两个指标缓冲区 (DRAW_LINE 风格)

Slope_Direction_Line_Bar Slope_Direction_Line_Bar

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