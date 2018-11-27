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这个指标在每天的指定时间画一条垂直线。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Custom_"; //线的名称 input HOURS LineHours=ENUM_HOUR_0; //线的设置线 (小时) input MINUTS LineMinuts=ENUM_MINUT_0; //线的设置线 (分钟) input color Line_Color=clrMagenta; //线的颜色 input ENUM_LINE_STYLE Line_Style=STYLE_DASHDOTDOT; //线的显示风格 input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; //线的宽度 input bool SetBackground=true; //线的背景显示 input uint LinesTotal=10; //历史中的线数 input uint FutureTotal=1; //未来空白历史中的线数
如果在图表中使用了多个不同参数的这个指标的实例，LinesSirname 参数在每个指标中应当是不同的。
图 1. VGridLine_Custom 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22962
Volatility2Step
一个简单的计算金融资产波动性的指标。波动性是根据最高和最低价格以点数计算的OHLC 通道
这个指标基于两个指标缓冲区 (DRAW_LINE 风格)
Slope_Direction_Line_Bar
坡方向线 / 移动平均确认柱形指标Slope_MA_Confirmation
坡方向线/移动平均确认烛形指标