Индикатор RSICloud с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между ними

Несколько стратегий в одном советнике. При срабатывании двух и более стратегий лот позиции увеличивается в геометрической прогрессии.

Теперь можно тестировать индикатор и при этом выбирать тип цены из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE