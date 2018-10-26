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WyattsPivots - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор с отрисовкой уровней и зон поддержки и сопротивления.
Рис.1. Индикатор WyattsPivots
RSICloudBG
Индикатор RSICloud с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между нимиATRStops_v1_Candle
Индикатор ATRStops_v1 в свечном виде
Bruno
Несколько стратегий в одном советнике. При срабатывании двух и более стратегий лот позиции увеличивается в геометрической прогрессии.Moving Average applied price
Теперь можно тестировать индикатор и при этом выбирать тип цены из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE