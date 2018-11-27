为什么需要提高这个标准指标呢?我想在测试器中测试移动平均指标 ([data folder]Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5) , 因为这样可以提供在柱的构建过程中和指标之间的关联，但是发现您不能从 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举中选择价格类型来进行标准移动平均的测试。

所以，增加了 Type of price（价格类型） 参数。现在，可以在测试移动平均的时候设置价格类型了。



