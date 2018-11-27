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烛形范围包络线指标显示了烛形的长度和一段时间内的平均长度，还有两个包络线构成了通道的最大值和最小值，显示为彩色柱形图。
它有八个可以调整的参数:
- Range period - 平均范围周期数
- Signal period - 信号 (中心) 线周期数
- Deviation period - 用于计算通道的偏移计算周期数
- Deviation multiplier - 通道宽度
- Percent top envelope - 上方包络线偏移百分率
- Percent bottom envelope - 下方包络线偏移百分率
- Envelop method - 包络线计算方法
- Deviation - 标准差
- Percentage - 在 Percent top envelope 和 Percent bottom envelope 参数中的偏移设置百分比
- Price method - 烛形长度计算方法
- High/Low - 有引线的烛形大小
- Open/Close - 烛体大小
柱形图的列对应着的烛形，大小在通道之内的话，就是灰色。
柱形图的列对应着的烛形，大小超过了上方通道的包络线，就是绿色的。
柱形图的列对应着的烛形，大小超过了下方通道的包络线，就是红色的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22938
Mean_Indicator
中间值指示指标移动平均应用价格
现在您可以测试这个指标并从 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举中选择价格类型了。
Bruno
在一个EA交易中使用多种策略。当激活了两个或者多个策略时，仓位的手数会按照指数增加。T3_Price_Overlay
T3 价格覆盖指标