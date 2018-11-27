烛形范围包络线指标显示了烛形的长度和一段时间内的平均长度，还有两个包络线构成了通道的最大值和最小值，显示为彩色柱形图。

它有八个可以调整的参数:

Range period - 平均范围周期数

- 平均范围周期数 Signal period - 信号 (中心) 线周期数

- 信号 (中心) 线周期数 Deviation period - 用于计算通道的偏移计算周期数

- 用于计算通道的偏移计算周期数 Deviation multiplier - 通道宽度

- 通道宽度 Percent top envelope - 上方包络线偏移百分率

- 上方包络线偏移百分率 Percent bottom envelope - 下方包络线偏移百分率

- 下方包络线偏移百分率 Envelop method - 包络线计算方法

- 包络线计算方法 Deviation - 标准差

- 标准差

Percentage - 在 Percent top envelope 和 Percent bottom envelope 参数中的偏移设置百分比

- 在 和 参数中的偏移设置百分比 Price method - 烛形长度计算方法

- 烛形长度计算方法 High/Low - 有引线的烛形大小

- 有引线的烛形大小

Open/Close - 烛体大小