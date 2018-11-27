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T3 价格覆盖指标显示了两条T3 MA，它们分别根据最高价和最低价计算，并且根据烛形是否超过移动平均线而使用不同颜色。
它有两个可以配置的参数:
- T3 period - T3 MA 计算的周期数
- T3 volume factor - T3 交易量比率
不要求存在 T3 MA 指标 - 它的计算是在指标内部实现的。
- 当烛形收盘价格高于上方的 T3 MA 线, 也就是说烛形上升时，它是绿色的，如果烛形是下降的，它的颜色就是浅绿色的。
- 当烛形收盘价格低于下方的 T3 MA 线并且价格是向下的，它就是红色的，如果烛形是上升的，它就是浅红色的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22932
Bruno
在一个EA交易中使用多种策略。当激活了两个或者多个策略时，仓位的手数会按照指数增加。Candle_Range_Envelop
烛形范围包络线指标
Highly_Adaptable_MA_Alerts
高度可适应的移动平均提醒指标Elders_Safe_Zone_Triple
三重 Elder 安全区指标