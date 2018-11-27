T3 价格覆盖指标显示了两条T3 MA，它们分别根据最高价和最低价计算，并且根据烛形是否超过移动平均线而使用不同颜色。

它有两个可以配置的参数:

T3 period - T3 MA 计算的周期数

- T3 MA 计算的周期数 T3 volume factor - T3 交易量比率

不要求存在 T3 MA 指标 - 它的计算是在指标内部实现的。