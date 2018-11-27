代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

T3_Price_Overlay - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1653
等级:
(19)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

T3 价格覆盖指标显示了两条T3 MA，它们分别根据最高价和最低价计算，并且根据烛形是否超过移动平均线而使用不同颜色。

它有两个可以配置的参数:

  • T3 period - T3 MA 计算的周期数
  • T3 volume factor - T3 交易量比率

不要求存在 T3 MA 指标 - 它的计算是在指标内部实现的。

  • 当烛形收盘价格高于上方的 T3 MA 线, 也就是说烛形上升时，它是绿色的，如果烛形是下降的，它的颜色就是浅绿色的。
  • 当烛形收盘价格低于下方的 T3 MA 线并且价格是向下的，它就是红色的，如果烛形是上升的，它就是浅红色的。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22932

Bruno Bruno

在一个EA交易中使用多种策略。当激活了两个或者多个策略时，仓位的手数会按照指数增加。

Candle_Range_Envelop Candle_Range_Envelop

烛形范围包络线指标

Highly_Adaptable_MA_Alerts Highly_Adaptable_MA_Alerts

高度可适应的移动平均提醒指标

Elders_Safe_Zone_Triple Elders_Safe_Zone_Triple

三重 Elder 安全区指标