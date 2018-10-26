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Индикаторы

Elders_Safe_Zone_Triple - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1603
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор Elder's Safe Zone Triple - безопасная зона Александра Элдера. В отличии от Elder's Safe Zone, данный индикатор имеет возможность отображения трёх линий с разными настройками. Рассчитывает минимальный размер стоплосс так, чтобы он не был далеко от цены для сохранения размера прибыли, и так, чтобы он не был слишком близко к цене для того, чтобы шум не зацепил стоп позиции слишком рано.

Имеет девять настраиваемых параметров:

  • First ESZ Period - период расчёта Safe Zone первой линии
  • First Stop factor - размер отступа линии Safe Zone от цены первой линии
  • First EMA period - период расчёта EMA для определения направления движения цены первой линии
  • Second ESZ Period - период расчёта Safe Zone второй линии
  • Second Stop factor - размер отступа линии Safe Zone от цены второй линии
  • Second EMA period - период расчёта EMA для определения направления движения цены второй линии
  • Third ESZ Period - период расчёта Safe Zone третьей линии
  • Third Stop factor - размер отступа линии Safe Zone от цены третьей линии
  • Third EMA period - период расчёта EMA для определения направления движения цены третьей линии

Highly_Adaptable_MA_Alerts Highly_Adaptable_MA_Alerts

Индикатор Highly Adaptable Moving Average Alert

T3_Price_Overlay T3_Price_Overlay

Индикатор T3 Price Overlay

Elders_Safe_Zone Elders_Safe_Zone

Индикатор Elder's Safe Zone

Ehlers_CG Ehlers_CG

Индикатор Ehler's Center of Gravity