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Elders_Safe_Zone_Triple - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Elder's Safe Zone Triple - безопасная зона Александра Элдера. В отличии от Elder's Safe Zone, данный индикатор имеет возможность отображения трёх линий с разными настройками. Рассчитывает минимальный размер стоплосс так, чтобы он не был далеко от цены для сохранения размера прибыли, и так, чтобы он не был слишком близко к цене для того, чтобы шум не зацепил стоп позиции слишком рано.
Имеет девять настраиваемых параметров:
- First ESZ Period - период расчёта Safe Zone первой линии
- First Stop factor - размер отступа линии Safe Zone от цены первой линии
- First EMA period - период расчёта EMA для определения направления движения цены первой линии
- Second ESZ Period - период расчёта Safe Zone второй линии
- Second Stop factor - размер отступа линии Safe Zone от цены второй линии
- Second EMA period - период расчёта EMA для определения направления движения цены второй линии
- Third ESZ Period - период расчёта Safe Zone третьей линии
- Third Stop factor - размер отступа линии Safe Zone от цены третьей линии
- Third EMA period - период расчёта EMA для определения направления движения цены третьей линии
Highly_Adaptable_MA_Alerts
Индикатор Highly Adaptable Moving Average AlertT3_Price_Overlay
Индикатор T3 Price Overlay
Elders_Safe_Zone
Индикатор Elder's Safe ZoneEhlers_CG
Индикатор Ehler's Center of Gravity