Индикатор Elder's Safe Zone Triple - безопасная зона Александра Элдера. В отличии от Elder's Safe Zone, данный индикатор имеет возможность отображения трёх линий с разными настройками. Рассчитывает минимальный размер стоплосс так, чтобы он не был далеко от цены для сохранения размера прибыли, и так, чтобы он не был слишком близко к цене для того, чтобы шум не зацепил стоп позиции слишком рано.

Имеет девять настраиваемых параметров: