高度可适应的移动平均提醒指标使用了任意18种移动平均来显示通道。当价格与极值线和通道中心线交叉时，就设置信号指针并发送事件信息。

指标有八个可以调整的参数:

MA period - МА 计算的周期数

- МА 计算的周期数 MA method - МА 计算方法

- МА 计算方法 Simple（简单）



Exponential（指数）



Smoothed（平滑）



Linear-Weighted （线性加权）



Wilder Exponential（Wilder 指数）



Sine-Weighted（正弦加权）



Triangular（三角）



Least Square（最小二乘法）



Hull MA by Alan Hull



Zero-Lag Exponential（零延迟指数）



Instantaneous Trendline by J.Ehlers



Moving Median（移动中值）



Geometric Mean（几何平均）



Regularized EMA by Chris Satchwell (Chris Satchwell 的规范化 EMA)



Integral of Linear Regression Slope (线性回归斜率积分)



Combination of LSMA and ILRS （LSMA与ILRS的组合）



Triangular MA generalized by J.Ehlers



Volume-Weighted （交易量加权）



MA applied price - МА 计算的价格

- МА 计算的价格 Bands percent - 通道宽度

- 通道宽度 Show alerts for - 当交叉时显示信息



- 当交叉时显示信息 All - 所有线

- 所有线

Mean - 中心线

- 中心线

Top - 顶部线

- 顶部线

Bottom - 底部线

- 底部线 Use alert - 交叉使用提醒 (Yes/No)



- 交叉使用提醒 (Yes/No) Send mail - 发送信息至电子邮件 (Yes/No)

- 发送信息至电子邮件 (Yes/No) Send push - 发送推送通知 (Yes/No)



