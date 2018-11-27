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Highly_Adaptable_MA_Alerts - MetaTrader 5脚本

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高度可适应的移动平均提醒指标使用了任意18种移动平均来显示通道。当价格与极值线和通道中心线交叉时，就设置信号指针并发送事件信息。

指标有八个可以调整的参数:

  • MA period - МА 计算的周期数
  • MA method - МА 计算方法
    • Simple（简单）
    • Exponential（指数）
    • Smoothed（平滑）
    • Linear-Weighted （线性加权）
    • Wilder Exponential（Wilder 指数）
    • Sine-Weighted（正弦加权）
    • Triangular（三角）
    • Least Square（最小二乘法）
    • Hull MA by Alan Hull
    • Zero-Lag Exponential（零延迟指数）
    • Instantaneous Trendline by J.Ehlers
    • Moving Median（移动中值）
    • Geometric Mean（几何平均）
    • Regularized EMA by Chris Satchwell (Chris Satchwell 的规范化 EMA)
    • Integral of Linear Regression Slope (线性回归斜率积分)
    • Combination of LSMA and ILRS （LSMA与ILRS的组合）
    • Triangular MA generalized by J.Ehlers
    • Volume-Weighted （交易量加权）
  • MA applied price - МА 计算的价格
  • Bands percent - 通道宽度
  • Show alerts for - 当交叉时显示信息
    • All - 所有线
    • Mean - 中心线
    • Top - 顶部线
    • Bottom - 底部线
  • Use alert - 交叉使用提醒 (Yes/No)
  • Send mail - 发送信息至电子邮件 (Yes/No)
  • Send push - 发送推送通知 (Yes/No)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22931

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T3 价格覆盖指标

Bruno Bruno

在一个EA交易中使用多种策略。当激活了两个或者多个策略时，仓位的手数会按照指数增加。

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三重 Elder 安全区指标

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