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Highly_Adaptable_MA_Alerts - MetaTrader 5脚本
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高度可适应的移动平均提醒指标使用了任意18种移动平均来显示通道。当价格与极值线和通道中心线交叉时，就设置信号指针并发送事件信息。
指标有八个可以调整的参数:
- MA period - МА 计算的周期数
- MA method - МА 计算方法
- Simple（简单）
- Exponential（指数）
- Smoothed（平滑）
- Linear-Weighted （线性加权）
- Wilder Exponential（Wilder 指数）
- Sine-Weighted（正弦加权）
- Triangular（三角）
- Least Square（最小二乘法）
- Hull MA by Alan Hull
- Zero-Lag Exponential（零延迟指数）
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers
- Moving Median（移动中值）
- Geometric Mean（几何平均）
- Regularized EMA by Chris Satchwell (Chris Satchwell 的规范化 EMA)
- Integral of Linear Regression Slope (线性回归斜率积分)
- Combination of LSMA and ILRS （LSMA与ILRS的组合）
- Triangular MA generalized by J.Ehlers
- Volume-Weighted （交易量加权）
- MA applied price - МА 计算的价格
- Bands percent - 通道宽度
- Show alerts for - 当交叉时显示信息
- All - 所有线
- Mean - 中心线
- Top - 顶部线
- Bottom - 底部线
- Use alert - 交叉使用提醒 (Yes/No)
- Send mail - 发送信息至电子邮件 (Yes/No)
- Send push - 发送推送通知 (Yes/No)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22931
T3_Price_Overlay
T3 价格覆盖指标Bruno
在一个EA交易中使用多种策略。当激活了两个或者多个策略时，仓位的手数会按照指数增加。
Elders_Safe_Zone_Triple
三重 Elder 安全区指标Elders_Safe_Zone
Elder 的安全区域指标