三重 Elder 安全区指标是 Alexander Elder 的安全区，与Elder 安全区指标不同, 这个指标可以使用不同的设置显示三条线。这个指标计算的是最小止损大小，所以它不会远离价格以保持利润，也不会距离价格太近，这样噪音就不会影响导致仓位止损。

这个指标有九个可以调整的参数: