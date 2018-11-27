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Elders_Safe_Zone_Triple - MetaTrader 5脚本

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三重 Elder 安全区指标是 Alexander Elder 的安全区，与Elder 安全区指标不同, 这个指标可以使用不同的设置显示三条线。这个指标计算的是最小止损大小，所以它不会远离价格以保持利润，也不会距离价格太近，这样噪音就不会影响导致仓位止损。

这个指标有九个可以调整的参数:

  • First ESZ Period - 第一个安全区线计算的周期数
  • First Stop factor - 安全区距离第一条线价格的偏移
  • First EMA period - 用于定义第一条线价格方向的 EMA 计算周期数
  • Second ESZ Period - 第二个安全区线的计算周期数
  • Second Stop factor - 安全区距离第二条线价格的偏移
  • Second EMA period - 用于定义第二条线价格方向的 EMA 计算周期数
  • Third ESZ Period - 第三条安全区线的计算周期数
  • Third Stop factor - 安全区距离第三条线的价格偏移
  • Third EMA period - 用于定义第三条线价格方向的 EMA 计算周期数

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22930

Highly_Adaptable_MA_Alerts Highly_Adaptable_MA_Alerts

高度可适应的移动平均提醒指标

T3_Price_Overlay T3_Price_Overlay

T3 价格覆盖指标

Elders_Safe_Zone Elders_Safe_Zone

Elder 的安全区域指标

Ehlers_CG Ehlers_CG

Ehler 的重心指标