Интерпретация:

Пересечение основной и сигнальной линии.

Пересечение на уровне перекупленности/перепроданности.

Так как в индикаторе нет жёстко заданных уровней, то нахождение нового уровня перекупленности сводится к наблюдению за прошлым пиком: если индикатор нарисовал новый пик, который стал выше предыдущего, то можно считать, что актив перекуплен и можно продавать на пересечении линий индикатора сверху-вниз.

Нахождение нового уровня перепроданности сводится к наблюдению за прошлой впадиной: если индикатор нарисовал новую впадину, которая стала ниже предыдущей, то можно считать, что актив перепродан и можно покупать на пересечении линий индикатора снизу-вверх.

Дивергенции.

