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Индикаторы

Ehlers_CG - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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(17)
Опубликован:
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Индикатор Ehler's Center of Gravity - это FIR-фильтр Джона Элерса (John Ehlers), применённый цене и является результатом изучения Элерсом адаптивных фильтров. "Центр гравитации" фактически имеет нулевое отставание и позволяет точно определять поворотные точки.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Интерпретация:

Пересечение основной и сигнальной линии.

Пересечение на уровне перекупленности/перепроданности.
Так как в индикаторе нет жёстко заданных уровней, то нахождение нового уровня перекупленности сводится к наблюдению за прошлым пиком: если индикатор нарисовал новый пик, который стал выше предыдущего, то можно считать, что актив перекуплен и можно продавать на пересечении линий индикатора сверху-вниз.
Нахождение нового уровня перепроданности сводится к наблюдению за прошлой впадиной: если индикатор нарисовал новую впадину, которая стала ниже предыдущей, то можно считать, что актив перепродан и можно покупать на пересечении линий индикатора снизу-вверх.

Дивергенции.

Наряду с простым методом определения сигналов (пересечение основной и сигнальной линий), индикатор так же неплохо работает и по сигналам дивергенций.

Elders_Safe_Zone Elders_Safe_Zone

Индикатор Elder's Safe Zone

Elders_Safe_Zone_Triple Elders_Safe_Zone_Triple

Индикатор Elder's Safe Zone Triple

BB_OutsideCandle_Alert BB_OutsideCandle_Alert

Индикатор Bollinger Bands Outside Candle Alert

ADX_Fractal_Signals ADX_Fractal_Signals

Индикатор ADX Fractal Signals