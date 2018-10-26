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Ehlers_CG - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Ehler's Center of Gravity - это FIR-фильтр Джона Элерса (John Ehlers), применённый цене и является результатом изучения Элерсом адаптивных фильтров. "Центр гравитации" фактически имеет нулевое отставание и позволяет точно определять поворотные точки.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Интерпретация:
Пересечение основной и сигнальной линии.
Пересечение на уровне перекупленности/перепроданности.
Так как в индикаторе нет жёстко заданных уровней, то нахождение нового уровня перекупленности сводится к наблюдению за прошлым пиком: если индикатор нарисовал новый пик, который стал выше предыдущего, то можно считать, что актив перекуплен и можно продавать на пересечении линий индикатора сверху-вниз.
Нахождение нового уровня перепроданности сводится к наблюдению за прошлой впадиной: если индикатор нарисовал новую впадину, которая стала ниже предыдущей, то можно считать, что актив перепродан и можно покупать на пересечении линий индикатора снизу-вверх.
Дивергенции.
Наряду с простым методом определения сигналов (пересечение основной и сигнальной линий), индикатор так же неплохо работает и по сигналам дивергенций.
Индикатор Elder's Safe ZoneElders_Safe_Zone_Triple
Индикатор Elder's Safe Zone Triple
Индикатор Bollinger Bands Outside Candle AlertADX_Fractal_Signals
Индикатор ADX Fractal Signals