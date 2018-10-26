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Индикаторы

BB_OutsideCandle_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2645
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Сигнальный индикатор Bollinger Bands Outside Candle Alert отображает пробой ценой полос Bollinger Bands - ставит сигнальные указатели, окрашивает сигнальную свечу и выводит сообщение о сигнале.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • BB period - период расчёта Bollinger Bands
  • BB deviation - величина отклонения Bollinger Bands
  • BB line breakdown method - метод пробоя свечой линии Bollinger Bands
    • Opening inside, then closing outside - сигнальная свеча открывается внутри линий Bollinger Bands, а закрывается снаружи
    • Opening and closing outside - сигнальная свеча открывается и закрывается снаружи линий Bollinger Bands
  • Show bands - отображать линии Bollinger Bands (Yes/No)
  • Show signal candles - отображать сигнальные свечи (Yes/No)
  • Use alerts - показывать сигнальные сообщения (Yes/No)

Если в настройках параметр Show signal candles установлен Yes, то свеча, пробившая линию Bollinger Bands окрашивается цветом:

  • Свеча бычья - зелёным
  • Свеча медвежья - оранжевым


Ehlers_CG Ehlers_CG

Индикатор Ehler's Center of Gravity

Elders_Safe_Zone Elders_Safe_Zone

Индикатор Elder's Safe Zone

ADX_Fractal_Signals ADX_Fractal_Signals

Индикатор ADX Fractal Signals

TIA TIA

Индикатор Trend Interruption Average