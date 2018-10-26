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BB_OutsideCandle_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнальный индикатор Bollinger Bands Outside Candle Alert отображает пробой ценой полос Bollinger Bands - ставит сигнальные указатели, окрашивает сигнальную свечу и выводит сообщение о сигнале.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- BB period - период расчёта Bollinger Bands
- BB deviation - величина отклонения Bollinger Bands
- BB line breakdown method - метод пробоя свечой линии Bollinger Bands
- Opening inside, then closing outside - сигнальная свеча открывается внутри линий Bollinger Bands, а закрывается снаружи
- Opening and closing outside - сигнальная свеча открывается и закрывается снаружи линий Bollinger Bands
- Show bands - отображать линии Bollinger Bands (Yes/No)
- Show signal candles - отображать сигнальные свечи (Yes/No)
- Use alerts - показывать сигнальные сообщения (Yes/No)
Если в настройках параметр Show signal candles установлен Yes, то свеча, пробившая линию Bollinger Bands окрашивается цветом:
- Свеча бычья - зелёным
- Свеча медвежья - оранжевым
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