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BB_OutsideCandle_Alert - MetaTrader 5脚本
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布林带外部烛形信号指标显示了价格突破布林带，设置信号标签， 画出信号烛形并激活信号信息。
它有六个输入参数:
- BB period - 布林带计算周期数
- BB deviation - 布林带的偏差值
- 布林带线形向下突破方法
- Opening inside, then closing outside - 信号烛形开启在布林带之内，而关闭在布林带之外
- Opening and closing outside - 信号烛形开启和关闭都在布林带之外
- Show bands - 显示布林带 (Yes/No)
- Show signal candles - 显示信号烛形 (Yes/No)
- Use alerts - 显示信号信息 (Yes/No)
如果 "Show signal candles" 设为 Yes, 突破布林带的烛形就会带有颜色:
- 上升烛形 - 绿色
- 下降烛形 - 橙色
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22925
RSICloudBG
RSICloud 指标，在超买/超卖区域的背景中做了填充，在它们之间的通道也做了填充。Day_Of_Week_Lables
星期每日指标
ADX_Fractal_Signals
ADX Fractal Signals 指标ATRStops_v1_Candle
烛形形式的 ATRStops_v1 指标